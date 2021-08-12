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"Яблочник" Шлосберг пожалуется на то, что его не допустили до выборов в Госдуму

12 августа 2021, 03:26  •  46 • Политика
12 августа депутат псковского регионального парламента от партии "Яблоко" Лев Шлосберг подаст апелляцию на решение Мосгорсуда о снятии его с выборов в Государственную Думу по Ховринскому одномандатному округу столицы.
Возмущённый снятием с предвыборной гонки Шлосберг заявил "Коммерсанту", что суд счёл его причастным к деятельности сторонников Навального на основании административного наказания за организацию незаконного шествия в январе 2021 года. Хотя сам он якобы не был причастен к проведению того несанкционированного собрания навальнистов. Кстати, на решение суда планирует пожаловаться и сама партия, к которой принадлежит оскорблённый псковский политик.
9 августа Мосгорсуд снял Шлосберга с предвыборной гонки из-за искового заявления его конкурента от "Зелёных", члена новосибирской общественной палаты Андрея Пангаева. Как сообщает "яблочник", его соперник потребовал снять Шлосберга с выборов именно за причастность к организации незаконной акции в Пскове 23 января. Кстати, за это последний был оштрафован судом на 20 тысяч рублей.
Сам Лев Шлосберг утверждал, что в тот злополучный для него день попытался увести часть сторонников Навального на 100 метров от митинга, поскольку прекрасно знал о его незаконном характере. Якобы за это и пострадал. Тем не менее суд счёл его соорганизатором шествия. Позднее Мосгорсуд на основании этого решил, что политик из Пскова причастен к деятельности экстремистской организации, а значит, не может участвовать в выборах.

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