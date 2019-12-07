Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чем больше Майданов, тем ближе развал Украины: Новые хроники смутного времени Не...
Путин — Лукашенко: Наша встреча сегодня является знаковой
Медведев рассказал о препятствиях в переговорах Москвы и Киева по газу
«Людей истязали до смерти»: американский писатель Стивен Кинцер — о секретной пр...
Главная / Политика

"Я знаю Путина": Джо Байден назвал главную цель президента России

07 декабря 2019, 15:54  •  233 • Политика
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия стремится внести раскол в НАТО. "Я знаю Путина, я встречался с ним лично", - отметил политик.
Бывший вице-президент США Джо Байден, выдвинувший свою кандидатуру на американские президентские выборы 2020 года, обвинил Россию в стремлении расколоть НАТО. Соответствующее заявление прозвучало в интервью политика телекомпании CNBC.
Байден заявил, что знает президента России Владимира Путина и встречался с ним лично. Политик утверждает, что главная цель российского лидера - во что бы то ни стало внести раскол в НАТО.
"Чтобы США ушли из Европы, из евроатлантического альянса", - добавил бывший вице-президент США.
Также Байден считает, что у нынешнего президента США нет никакого представления о геополитике, и это вызывает у политика озабоченность. По мнению Байдена, при Трампе позиции США в мире резко ослабли.
"Он совершенно не осведомлён в вопросах внешней политики, он совершенно не осведомлён в вопросах ядерного сдерживания, он не знает ничего", - сказал политик о президенте США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



233
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 23:39
Голодали, давились мясом и судились с ЦРУ: Незавидная судьба предателей Родины
06 декабря 2019, 20:24
"Северный поток - 2" почти готов: Путин порадовал немецких бизнесменов
07 декабря 2019, 12:39
"Таких нет": Медведев ответил на критику Лукашенко
06 декабря 2019, 21:39
Лавров назвал слухами сообщения о "российских наемниках" в Ливии
07 декабря 2019, 02:54
Европа велела Украине исправить дискриминационный закон о языке
07 декабря 2019, 02:54
"Считает нищету и бедность своей заслугой": Делягин сравнил политику Медведева с сумасшествием
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2019, 09:24
"И границы не перейдут": Автору марша "на Крым" напомнили о прошл...
07 декабря 2019, 12:39
"Тебя уже не будет": Экс-депутат Рады с автоматом призвала выходить на новы...
07 декабря 2019, 01:28
Разгадка 1937. Тайное становится явным. А. Колпакиди. И. Шишкин
07 декабря 2019, 02:54
С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пост...
07 декабря 2019, 02:54
"Считает нищету и бедность своей заслугой": Делягин сравнил политику Медвед...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
04 декабря 2019, 09:54
"На Украине беспредел": Солист группы "Грибы" неожиданно заступился за "типичное донбасское быдло" перед Дудем
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
01 декабря 2019, 13:39
"Вообще ни разу не палятся": Украинские военные честно рассказали, зачем им "Бук-М1"
03 декабря 2019, 17:39
Аваков попал в ловушку "путинского дзюдо": В Сети объяснили просчёт Украины
30 ноября 2019, 21:24
"Через Украину Запад нанёс России удар в самое сердце": Политолог о главной опасности Киева
01 декабря 2019, 03:54
"При Сталине так и было": Украинец Ковтун по-крупному опозорился в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.