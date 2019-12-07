"Я знаю Путина": Джо Байден назвал главную цель президента России

Бывший вице-президент США Джо Байден, выдвинувший свою кандидатуру на американские президентские выборы 2020 года, обвинил Россию в стремлении расколоть НАТО. Соответствующее заявление прозвучало в интервью политика телекомпании CNBC.

Байден заявил, что знает президента России Владимира Путина и встречался с ним лично. Политик утверждает, что главная цель российского лидера - во что бы то ни стало внести раскол в НАТО.

"Чтобы США ушли из Европы, из евроатлантического альянса", - добавил бывший вице-президент США.

Также Байден считает, что у нынешнего президента США нет никакого представления о геополитике, и это вызывает у политика озабоченность. По мнению Байдена, при Трампе позиции США в мире резко ослабли.