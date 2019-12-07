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"Я знаю Путина": Джо Байден назвал главную цель президента России
07 декабря 2019, 15:54 • 233 • Политика
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что Россия стремится внести раскол в НАТО. "Я знаю Путина, я встречался с ним лично", - отметил политик.
Бывший вице-президент США Джо Байден, выдвинувший свою кандидатуру на американские президентские выборы 2020 года, обвинил Россию в стремлении расколоть НАТО. Соответствующее заявление прозвучало в интервью политика телекомпании CNBC.
Байден заявил, что знает президента России Владимира Путина и встречался с ним лично. Политик утверждает, что главная цель российского лидера - во что бы то ни стало внести раскол в НАТО.
Также Байден считает, что у нынешнего президента США нет никакого представления о геополитике, и это вызывает у политика озабоченность. По мнению Байдена, при Трампе позиции США в мире резко ослабли.
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