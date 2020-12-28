"Я знаю кто!" Жириновский назвал Соловьёву имена "преемников Путина"

"Я знаю, кто является преемниками Путина", - цитирует Ura.ru слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сказанные им в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

По мнению парламентария, занять место президента России могут премьер-министр России Михаил Мишустин, или глава Минобороны Сергей Шойгу, или мэр Москвы Сергей Собянин.

Есть и "женский вариант". Жириновский не исключает, что пост главы государства может достаться нынешнему спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Повторно стать президентом, по мнению Жириновского, есть шанс и у зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Однако и про себя любимого депутат не забыл, прямо заявив, что и он может стать главой государства, которого, мол, народ ждал 30 лет.