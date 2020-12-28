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"Я знаю кто!" Жириновский назвал Соловьёву имена "преемников Путина"

28 декабря 2020, 13:35  •  138 • Политика
Депутат Госдумы Владимир Жириновский со словами "я знаю кто!", назвал имена "преемников Путина" в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым". По предположению парламентария, это может быть премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны России Сергей Шойгу, а также вновь занять пост главы государства может Дмитрий Медведев.
"Я знаю, кто является преемниками Путина", - цитирует Ura.ru слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сказанные им в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
По мнению парламентария, занять место президента России могут премьер-министр России Михаил Мишустин, или глава Минобороны Сергей Шойгу, или мэр Москвы Сергей Собянин.
Есть и "женский вариант". Жириновский не исключает, что пост главы государства может достаться нынешнему спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Повторно стать президентом, по мнению Жириновского, есть шанс и у зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
Однако и про себя любимого депутат не забыл, прямо заявив, что и он может стать главой государства, которого, мол, народ ждал 30 лет.

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