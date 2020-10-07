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"Я знаю эту породу наизусть": Зюганов отвесил сомнительный комплимент Навальному

07 октября 2020, 00:25  •  59 • Политика
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отвесил сомнительный комплимент Алексею Навальному. Он сравнил его с другим довольно известным в 1990-е политиком. "Я знаю эту породу наизусть", - произнёс коммунист.
Зюганов отметил, что к выборам он и его единомышленники отнеслись всерьёз. Они видят два возможных варианта развития событий. Первый предполагает государственно-патриотическое направление, второй - либерально-олигархическое. И как раз во втором случае будет происходить раскрутка Навального.
"А Навальный - это молодой Ельцин, только трезвый. Я знаю эту породу наизусть", - произнёс Зюганов на встрече с лидером страны Владимиром Путиным.
Алексей Навальный был госпитализирован в БСМП №1 Омска после того, как его самочувствие ухудшилось в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Российские врачи спасли ему жизнь, своевременно введя необходимые лекарства. Сразу появилась версия отравления оппозиционера, но, по словам омских медиков, в биологических пробах пациента следов яда обнаружено не было.
Навального транспортировали в Берлин. Немецкие власти, ссылаясь на результаты исследования военной лаборатории, заявили, что Навальный отравлен ядом из группы "Новичок". Москва неоднократно сообщала, что официальное уведомление Кремлю об этом правительство ФРГ не присылало.
23 сентября Навальный был выписан из немецкой больницы "Шарите". Он проходит курс реабилитации и уже раздаёт интервью. Так, в беседе с самым популярным русским блогером YouTube Юрием Дудём оппозиционер так и не смог оправдаться за отвратительные высказывания.

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