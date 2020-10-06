"Я знаю, что есть риск, но": Заболевший COVID Трамп дал важный совет

Глава Соединённых Штатов после выписки из госпиталя рассказал о своём самочувствии. Он отметил, что чувствует себя уже лучше, и предположил, что у него хороший иммунитет. При этом он подчеркнул, что знает о том, "что есть риск, есть опасность, но это нормально".

Говоря же о ситуации с пандемией, он отметил, что главным на сегодняшний день считает - не позволить коронавирусу доминировать над собой. К этому же он призвал и жителей США. Он отметил, что прятаться дома не нужно - главное, быть осторожными и защищаться от вируса.

"Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны", - сказал он.

Отметим, что не успел Трамп заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19, как его уже выписали из больницы. О возвращении американского лидера домой объявил лечащий врач главы государства Шон Конли.

По его словам, пока преждевременно объявлять, что опасность миновала и жизнь президента США находится вне опасности. Однако наблюдения и клинические показатели говорят, что Трамп может вернуться домой.

"Он соответствует нормам для выписки (пациента)", - отметил Шон Конли.

В частности, у Трампа не было высокой температуры в течение 72 часов, уточнил лечащий врач главы США.