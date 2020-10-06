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"Я знаю, что есть риск, но": Заболевший COVID Трамп дал важный совет
06 октября 2020, 12:30 • 95 • Политика
Заболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп дал важный совет во время пандемии. "Я знаю, что есть риск, но…" - отметил он.
Глава Соединённых Штатов после выписки из госпиталя рассказал о своём самочувствии. Он отметил, что чувствует себя уже лучше, и предположил, что у него хороший иммунитет. При этом он подчеркнул, что знает о том, "что есть риск, есть опасность, но это нормально".
Говоря же о ситуации с пандемией, он отметил, что главным на сегодняшний день считает - не позволить коронавирусу доминировать над собой. К этому же он призвал и жителей США. Он отметил, что прятаться дома не нужно - главное, быть осторожными и защищаться от вируса.
"Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны", - сказал он.
Отметим, что не успел Трамп заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19, как его уже выписали из больницы. О возвращении американского лидера домой объявил лечащий врач главы государства Шон Конли.
По его словам, пока преждевременно объявлять, что опасность миновала и жизнь президента США находится вне опасности. Однако наблюдения и клинические показатели говорят, что Трамп может вернуться домой.
"Он соответствует нормам для выписки (пациента)", - отметил Шон Конли.
В частности, у Трампа не было высокой температуры в течение 72 часов, уточнил лечащий врач главы США.
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