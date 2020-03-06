"Я живу на газовой трубе": Поездка Путина в Иваново началась с призыва о помощи

Президент России Владимир Путин приехал в Иваново. Встреча с горожанами началась с внезапного крика о помощи, прозвучавшего от одного из местных жителей.

"Помогите мне, пожалуйста! - обратился мужчина к президенту. - Я живу на газовой трубе, и никто не хочет мной заниматься".

По словам жителя, губернатор региона в курсе его проблемы, поскольку горожанин "ему писал очень много". Но в ответ, по его словам, получал "только одни отписки".

Проситель объяснил, что у него есть все документы на дом, на участок. Однако проблема не решается, и он вынужден жить без отопления годами.

"Я из-за этой трубы без отопления живу уже десять лет", - в сердцах высказался горожанин Путину.

Глава государства в разговоре с просителем предложил тому напрямую поговорить с губернатором и решить проблему, тем более что чиновник находился тут же рядом.