|
"Я живу на газовой трубе": Поездка Путина в Иваново началась с призыва о помощи
06 марта 2020, 19:35 • 92 • Политика
Встреча президента России Владимира Путина с жителями Иванова началась с крика о помощи одного из них. "Помогите мне, пожалуйста! Я живу на газовой трубе", - заявил мужчина главе государства.
Президент России Владимир Путин приехал в Иваново. Встреча с горожанами началась с внезапного крика о помощи, прозвучавшего от одного из местных жителей.
"Помогите мне, пожалуйста! - обратился мужчина к президенту. - Я живу на газовой трубе, и никто не хочет мной заниматься".
По словам жителя, губернатор региона в курсе его проблемы, поскольку горожанин "ему писал очень много". Но в ответ, по его словам, получал "только одни отписки".
Проситель объяснил, что у него есть все документы на дом, на участок. Однако проблема не решается, и он вынужден жить без отопления годами.
"Я из-за этой трубы без отопления живу уже десять лет", - в сердцах высказался горожанин Путину.
Глава государства в разговоре с просителем предложил тому напрямую поговорить с губернатором и решить проблему, тем более что чиновник находился тут же рядом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2020, 04:39
|
29 февраля 2020, 02:39
|
02 марта 2020, 06:39
|
02 марта 2020, 15:35
|
29 февраля 2020, 12:24
|
29 февраля 2020, 02:39
|
01 марта 2020, 07:39