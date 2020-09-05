"Я же вам объяснил…": На вопросы о Навальном в ФРГ стали юлить и изворачиваться

Вопросы задавал представитель RT Deutsch. Когда дали слово, он напомнил о заявлении правительства Германии: в анализах Навального найдены следы нервно-паралитического вещества "Новичок". Журналист поинтересовался, когда власти ФРГ официально огласят результаты исследований, сделанных в лаборатории Вооружённых сил. Этим шагом они бы подкрепили фактами сделанное заявление.

"Я же вам объяснил, что в этой теме - а тема не двусторонняя, не германско-российская, а международная…" - стал юлить Зайберт.

Он добавил, что Германии удалось вывести эту тему о Навальном на международный уровень. В качестве примера он назвал контакт с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

И тут ведущий собрался уже давать возможность говорить другому журналисту, но корреспондент RT Deutsch извинился и задал уточняющий вопрос. Он частично повторил, о чём спрашивал ранее, констатировал, что ответа на пресс-конференции так и не прозвучало. Представителя СМИ теперь интересовало, почему Германия не стала принимать предложение России сравнить результаты анализов, сделанных лабораториями обеих стран.

"Вы слышали мой ответ. Мы вступили в контакт с ОЗХО и будем обсуждать с ней дальнейшие виды сотрудничества", - снова вывернулся Зайберт.

Тот же дотошный сотрудник RT Deutsch снова повторил свой уточняющий вопрос.

"Свой ответ я уже дал", - в очередной раз ушёл от ответа представитель немецкого кабмина.