"Я же тебе это по секрету рассказал, Борис!" Американский "Ургант" рассказал о главном обидчике Трампа

Саммит НАТО - это "типа как если мстители (супергерои из комиксов - ред.) сильно озабочены тарифами на сталь". Примерно так оценили событие, прошедшее накануне в эфире The Daily Show с Тревором Ноем. Однако говорили не столько о политике, сколько о президенте США Дональде Трампе, который стал объектом шуток коллег и обиделся. Главным злодеем, с точки зрения Трампа, оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. А после президент США и вовсе покинул действо.

Переводом части выпуска передачи на личных страницах в социальных сетях поделился Андрей Бочаров.

Ной, говоря о саммите, отметил, что весь первый день события Трамп провёл, "погружая НАТО в хаос". А на следующий день произошло то, что "никто никогда и не видывал", а именно:

"Кучка глав государств засняты на камеру, ржущими над американским президентом за его спиной".

Дальше следует нарезка из выпусков новостей, где сюжеты о "смехопанораме" вокруг Трампа тиражируются исключительно с пометками "срочно!". На самом деле, совершенно непонятно, о чём шутили главы государств, когда к ним подошёл Трюдо. Ясно лишь, что в финале, говоря об окружении Трампа, премьер Канады заявил, что после слов президента США "просто челюсть отвисла". Позже он пояснил, что время от времени "челюсть отвисает" вообще у сотрудников всех лидеров стран мира - от действий именно их начальников. Так что говорить тут не о чем. Тем не менее Ной продолжает:

"Я-то думал они после встречи с Трампом вернутся домой, и такие: "окееей, сейчас засядем за новое соглашение". А французишка-то такой (о Трампе): "Да он по-английски не говорит! Я не говорю, а он вообще не говорит по-английски!" Оказывается, в НАТО такие злюки, что им надо ведущим нанять Энди Коэна".

После Ной напомнил, что Трамп улетел раньше с саммита, и добавил: "Ребята, я думаю Трамп на них обиделся. Это как Трамп был бы на ночёвке с друзьями, а другие детишки объединились бы против него. И он такой звонит: "Мааам, я знаю, что ещё рано, но ты можешь забрать меня из НАТО? Ну, пожалуйста!" Я знаю, многие не любят Трампа. Но неважно, кто вы, всем знакомо это чувство: обнаружить, что крутые ребята в школе потешаются над тобой. И ты бежишь домой, рыдая!"

Завершил своё выступление Ной изображением плача Трампа. А также добавил, что больше всего его разозлило присутствие в "кучке потешающихся" премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Мол, это же его друг. А если он выболтал все тайны?

"Я же тебе это по секрету рассказал, Борис! - изображал Ной Трампа. - Вонючка! Очевидно, президент Трамп обиделся, улетел раньше, а перед этим попытался забыть тех ребят и завести себе новых".

Что касается новых, Трамп в финале, действительно, провёл встречу с представителями Румынии, Литвы и Латвии, а также Польши. А Ной, ставя точку в репортаже, заявил: "Господин президент, возвращайтесь домой, ведь здесь мы будем смеяться вам в лицо!" Между тем, как напоминают "Дни.ру", дома Трампа обещают "добить" импичментом. Обсуждение скандальной процедуры продолжается.