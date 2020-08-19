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"Я застрелю вас": Российских дипломатов в США неделю атаковал неизвестный
19 августа 2020, 00:15 • 51 • В мире
Неизвестный мужчина почти неделю терроризировал российских дипломатов в Нью-Йорке, забрасывая консульство и машины диппредставительства камнями и угрожая убийством. "Я застрелю вас", - кричал мужчина, атакуя здание и машины на парковке.
Почти неделю каждый день, начиная с 10 августа, консульство России в Нью-Йорке, а также машины дипломатов, расположенные на парковке у здания, атаковал неизвестный мужчина. Подробности нападения рассказали РИА Новости в генконсульстве, уточнив, что злоумышленник забрасывал машины камнями, повредил ворота.
Терроризировал российских дипломатов мужчина вплоть до 16 августа. Но на швырянии камнями не остановился - по-английски кричал угрозы убийством и дипломатам, и посетителям посольства.
"Он кричал дословно следующее: "Я застрелю вас" и "Я убью вас", - рассказал один из сотрудников консульства.
Задержали злоумышленника ещё в первый же день атаки, но после снова отпустили, и тот ринулся к стенам российской дипмиссии.
В полицейском управлении города уточнили, что атаке мужчины подверглось не только консульство нашей страны, но также дипмиссии Украины и Венесуэлы. Там же выяснилось, что зовут нападавшего на дипломатов Реза Машаехи, ему 34 года и он живёт на Манхэттене.
Что стало причиной нападения на консульство, не уточняется.
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