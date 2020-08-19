Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Главная / В мире

"Я застрелю вас": Российских дипломатов в США неделю атаковал неизвестный

19 августа 2020, 00:15  •  51 • В мире
Неизвестный мужчина почти неделю терроризировал российских дипломатов в Нью-Йорке, забрасывая консульство и машины диппредставительства камнями и угрожая убийством. "Я застрелю вас", - кричал мужчина, атакуя здание и машины на парковке.
Почти неделю каждый день, начиная с 10 августа, консульство России в Нью-Йорке, а также машины дипломатов, расположенные на парковке у здания, атаковал неизвестный мужчина. Подробности нападения рассказали РИА Новости в генконсульстве, уточнив, что злоумышленник забрасывал машины камнями, повредил ворота.
Терроризировал российских дипломатов мужчина вплоть до 16 августа. Но на швырянии камнями не остановился - по-английски кричал угрозы убийством и дипломатам, и посетителям посольства.
"Он кричал дословно следующее: "Я застрелю вас" и "Я убью вас", - рассказал один из сотрудников консульства.
Задержали злоумышленника ещё в первый же день атаки, но после снова отпустили, и тот ринулся к стенам российской дипмиссии.
В полицейском управлении города уточнили, что атаке мужчины подверглось не только консульство нашей страны, но также дипмиссии Украины и Венесуэлы. Там же выяснилось, что зовут нападавшего на дипломатов Реза Машаехи, ему 34 года и он живёт на Манхэттене.
Что стало причиной нападения на консульство, не уточняется.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
18 августа 2020, 08:40
То, чего не покажет NEXTA: "Мирные протестующие" под дулом пистолета вывели водителя и угнали MAZ
18 августа 2020, 18:45
"Убери телефон!": Разозлившего Лукашенко рабочего задержали и… отпустили
18 августа 2020, 18:45
Ошибка на все шесть букв: CNN выдал версию, кто стоял за убийствами военных в Афганистане
18 августа 2020, 18:45
"Выпускай!": "Беломайдан" потянулся к минскому СИЗО
18 августа 2020, 20:35
"Это очень существенно": Эксперт объяснил важность нового температурного рекорда планеты
18 августа 2020, 21:25
«Подготовка к поражению»: как в США продолжают обвинять Россию во «вмешательстве» в выборы
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2020, 22:25
"Очень технично загоняют в угол": Назван единственный способ спасения для Л...
18 августа 2020, 22:25
"Ужасная ситуация, позвоню Путину?": США готовы обсудить белорусский вопрос
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2020, 17:15
"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании
16 августа 2020, 17:15
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
16 августа 2020, 22:45
"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.