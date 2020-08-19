"Я застрелю вас": Российских дипломатов в США неделю атаковал неизвестный

Почти неделю каждый день, начиная с 10 августа, консульство России в Нью-Йорке, а также машины дипломатов, расположенные на парковке у здания, атаковал неизвестный мужчина. Подробности нападения рассказали РИА Новости в генконсульстве, уточнив, что злоумышленник забрасывал машины камнями, повредил ворота.

Терроризировал российских дипломатов мужчина вплоть до 16 августа. Но на швырянии камнями не остановился - по-английски кричал угрозы убийством и дипломатам, и посетителям посольства.

"Он кричал дословно следующее: "Я застрелю вас" и "Я убью вас", - рассказал один из сотрудников консульства.

Задержали злоумышленника ещё в первый же день атаки, но после снова отпустили, и тот ринулся к стенам российской дипмиссии.

В полицейском управлении города уточнили, что атаке мужчины подверглось не только консульство нашей страны, но также дипмиссии Украины и Венесуэлы. Там же выяснилось, что зовут нападавшего на дипломатов Реза Машаехи, ему 34 года и он живёт на Манхэттене.

Что стало причиной нападения на консульство, не уточняется.