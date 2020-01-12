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"Я захотел умереть": Командующий КСИР о 10 секундах до крушения украинского "Боинга" и ошибке оператора
12 января 2020, 06:39 • 112 • Политика
Командующий КСИР Амир Али Хаджизаде в комментарии прессы подчеркнул, что военные берут на себя всю ответственность за крушение украинского "Боинга" под Тегераном. А также добавил: "Когда я услышал о крушении украинского самолёта, я захотел умереть". Произошедшее - следствие ошибки оператора в условиях неисправной системы связи и неверной идентификации объекта.
Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде искренне рассказал об обстоятельствах крушения украинского "Боинга" под Тегераном, отметив, что, узнав о трагедии, хотел умереть. Его слова цитирует иранское информационное агентство ISNA.
"Когда я услышал о крушении украинского самолёта, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - признался генерал.
Корпус стражей Исламской революции полностью берёт на себя ответственность за крушение украинского самолёта, добавил генерал. Амир Али Хаджизаде пояснил: у оператора ПВО было лишь 10 секунд, чтобы принять решение - стрелять или нет. В условиях неисправной связи он не смог связаться с руководством и действовал в соответствии со своей позицией, увидев, что система приняла украинский лайнер за крылатую ракету, добавил Амир Али Хаджизаде.
Напомним, сегодня утром Иран признал свою вину в крушении украинского "Боинга", отметив, что трагедия стала и результатом необоснованной агрессии США. Сегодня вечером должны состояться телефонные переговоры президентов Ирана и Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже потребовал извинений от Ирана и привёл ряд других пунктов для продолжения взаимодействия, писали "Невские новости". В результате крушения самолёты погибло 176 человек. Экипаж лайнера был украинским, пассажиры в большинстве своём - это граждане Ирана, Канады, а часть - представители стран Европы и Украины.
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