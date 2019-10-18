Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия даст Украине скидку за хорошее поведение
По подозрению в коррупции: в Москве задержали главу полиции района Дорогомилово ...
Это позорище: комитет по бюджету обсудил научно-технологическое развитие России
В пользу России? В деле MH17 появились "новые обстоятельства", и Европ...
Главная / В мире

"Я выросла в слезах": Самая многодетная мать на Земле живёт в Африке с 44 детьми

18 октября 2019, 17:09  •  112 • В мире
Британское издание Mirror рассказало о самой многодетной на Земле матери Мариам Набатанзи из Уганды. К 36 годам страдающая редким генетическим отклонением - гиперовуляцией - женщина родила 44 детей. Все они сейчас живут вместе с ней в четырёх маленьких домиках.
Женщина страдает редкой генетической патологией, из-за которой у неё при каждой овуляции созревает не одна, а несколько яйцеклеток. Недавно врачи сделали ей операцию по перевязке маточных труб, после чего она больше не сможет рожать. Однако это не остановило её мужа, который ушёл от неё, не вынеся тяжести быть кормильцем такой многодетной семьи.
Первые близнецы у Мариам родились, когда ей было 13 лет, через год после свадьбы с мужчиной, который был старше её на 28 лет. После этого она рожала двойняшек пять раз, тройняшек - четыре раза и четверняшек - пять раз.
В 23 года у женщины было 25 детей, и она просила врачей остановить это. Гинеколог в больнице Мулаго в Кампале Доктор Чарльз Киггунду отметил в разговоре с журналистами, что генетическая предрасположенность к гиперовуляции, найденная у Мариам, очень редка.
"Я выросла в слезах. Вся моя жизнь потрачена на заботу о детях и работу, чтобы их содержать", - рассказала Мариам, признавшись, что хотела иметь не больше, чем шестеро детей. После последних родов муж бросил её, сейчас она заботится о всех своих детях в одиночку. При этом все они живут с ней в четырёх маленьких домиках.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
17 октября 2019, 21:39
Дайджест СМИ: Демократы «топят» конкурента Байдена, Германия хочет вернуть игиловцев домой, США готовят санкции против Гонконга
18 октября 2019, 17:09
"Я выросла в слезах": Самая многодетная мать на Земле живёт в Африке с 44 детьми
18 октября 2019, 10:39
"А вы что, националист?": Киевский студент отчитал преподавательницу за лекцию на русском
18 октября 2019, 07:24
Прорвали оборону: "Столица боевиков" покорилась сирийским военным. Впервые за несколько лет
18 октября 2019, 13:54
"Расчеловечивание": Гаспарян показал, как ополченцев Донбасса на Украине "пустили" на консервы
18 октября 2019, 13:54
"Дополнительный знак внимания": Посольство России в Абу-Даби объяснило "необычные" машины в кортеже Путина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2019, 19:24
Мир в Донбассе обеспечит российская армия
13 октября 2019, 16:54
Ликвидация нацистов украинским спецназом: ВСУ пытаются замалчивать убийство мешавших разведению сил
12 октября 2019, 14:54
"Он заслужил травлю": Познер публично отрёкся от Соловьёва
13 октября 2019, 23:09
«У Луны всё в порядке»: мама девочки с родимым пятном на лице рассказала RT о лечении в России
16 октября 2019, 19:39
Принуждение к миру
14 октября 2019, 05:54
Проект «Кон-Тики»: смертельный русский ответ Америке
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать подарок Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.