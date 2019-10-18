"Я выросла в слезах": Самая многодетная мать на Земле живёт в Африке с 44 детьми

Женщина страдает редкой генетической патологией, из-за которой у неё при каждой овуляции созревает не одна, а несколько яйцеклеток. Недавно врачи сделали ей операцию по перевязке маточных труб, после чего она больше не сможет рожать. Однако это не остановило её мужа, который ушёл от неё, не вынеся тяжести быть кормильцем такой многодетной семьи.

Первые близнецы у Мариам родились, когда ей было 13 лет, через год после свадьбы с мужчиной, который был старше её на 28 лет. После этого она рожала двойняшек пять раз, тройняшек - четыре раза и четверняшек - пять раз.

В 23 года у женщины было 25 детей, и она просила врачей остановить это. Гинеколог в больнице Мулаго в Кампале Доктор Чарльз Киггунду отметил в разговоре с журналистами, что генетическая предрасположенность к гиперовуляции, найденная у Мариам, очень редка.

"Я выросла в слезах. Вся моя жизнь потрачена на заботу о детях и работу, чтобы их содержать", - рассказала Мариам, признавшись, что хотела иметь не больше, чем шестеро детей. После последних родов муж бросил её, сейчас она заботится о всех своих детях в одиночку. При этом все они живут с ней в четырёх маленьких домиках.