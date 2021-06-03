"Я всё понимаю": Ройзман подготовился к аресту

Бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционный политик Евгений Ройзман подготовился к аресту. "Я всё понимаю", - признался он и рассказал, какие действия предпринял.

Ройзман рассказал, что не позволяет себе бояться, потому что не имеет такого права, однако сидеть в тюрьме он не хочет. Много лет он советовал молодёжи и единомышленникам уезжать из России.

"Уедут – целее будут", - считал бывший мэр.

Теперь он отказывается давать такие советы. Ройзман считает, что вполне может быть арестован.

Оппозиционер декларативно заявил: уезжать из России он не собирается, так как это будет трактовано как бегство.

К аресту Ройзман уже подготовился. В интервью порталу Znak.com он рассказал, что избавился от всех своих старых телефонов, записей, адресных книг. Даже перебрал все свои книги, чтобы никто не мог ни за что "зацепиться".

"У меня стоит рюкзак, всё туда сложено на крайний случай. Я оцениваю риски, всё понимаю", - произнёс экс-мэр Екатеринбурга.

В начале мая Евгений Ройзман был арестован за организацию несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Бывший чиновник поплатился за твит с призывом. В ходе судебного заседания оппозиционер делал попытки оправдаться, открещивался от организаторов незаконного митинга. Он даже заявил, что в соцсети никого не призывал, так как там не было формулировки "я всех призываю". Впрочем, суд оценил слова "надо выходить" весьма однозначно.