Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
Главная / Политика

"Я всё понимаю": Ройзман подготовился к аресту

03 июня 2021, 05:45  •  155 • Политика
Бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционный политик Евгений Ройзман подготовился к аресту. "Я всё понимаю", - признался он и рассказал, какие действия предпринял.
Ройзман рассказал, что не позволяет себе бояться, потому что не имеет такого права, однако сидеть в тюрьме он не хочет. Много лет он советовал молодёжи и единомышленникам уезжать из России.
"Уедут – целее будут", - считал бывший мэр.
Теперь он отказывается давать такие советы. Ройзман считает, что вполне может быть арестован.
Оппозиционер декларативно заявил: уезжать из России он не собирается, так как это будет трактовано как бегство.
К аресту Ройзман уже подготовился. В интервью порталу Znak.com он рассказал, что избавился от всех своих старых телефонов, записей, адресных книг. Даже перебрал все свои книги, чтобы никто не мог ни за что "зацепиться".
"У меня стоит рюкзак, всё туда сложено на крайний случай. Я оцениваю риски, всё понимаю", - произнёс экс-мэр Екатеринбурга.
В начале мая Евгений Ройзман был арестован за организацию несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Бывший чиновник поплатился за твит с призывом. В ходе судебного заседания оппозиционер делал попытки оправдаться, открещивался от организаторов незаконного митинга. Он даже заявил, что в соцсети никого не призывал, так как там не было формулировки "я всех призываю". Впрочем, суд оценил слова "надо выходить" весьма однозначно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



155
Источник
Похожие новости
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
03 июня 2021, 02:05
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
03 июня 2021, 00:15
Чего боится Зеленский: Политолог раскрыл схему Германии по избавлению от посредников
03 июня 2021, 02:05
Мария Захарова своим внешним видом потроллила НАТО
03 июня 2021, 00:15
Зеленский поручил узаконить "правосудие переходного периода" в Донбассе
03 июня 2021, 00:15
"Острый русский штык" для НАТО: Эксперты оценили "обмен картами" между Россией и США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2021, 01:15
"Мы сыты по горло": Африканцы призвали Россию им помочь
29 мая 2021, 12:05
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
02 июня 2021, 06:50
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию русских
28 мая 2021, 07:40
На Украине в растерянности: решают, к какой «банде» примкнуть
31 мая 2021, 07:10
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
29 мая 2021, 13:55
США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
31 мая 2021, 01:40
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.