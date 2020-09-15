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"Я всё подготовил": Трамп признался, что чуть не убил главу Сирии Асада

15 сентября 2020, 20:35  •  93 • Политика
Трамп заявил, что хотел устранить Асада, хотя ранее отрицал это. "Я бы его (Асада) устранил. Я всё подготовил, но Мэттис не хотел делать это", - публично признался президент США.
Президент США Дональд Трамп публично признался, что готовил убийство главы Сирии Башара Асада, но глава Пентагона Джеймс Мэттис его якобы остановил. Заявление прозвучало в интервью телекомпании Fox News.
Ранее информация о том, что Трамп планировал убийство иностранного лидера, была опубликована в книге американского журналиста Боба Вудворда. В ней же говорилось, что министр обороны США Джеймс Мэттис, которого прозвали "Бешеный пёс", отказался следовать плану главы Белого дома. После выхода книги Дональд Трамп отрицал, что подобный эпизод имел место быть. Однако теперь выясняется, что описанный в книге случай произошёл на самом деле.
Я бы его (Асада) устранил. Я всё подготовил, но Мэттис не хотел делать это… Я не считаю его (Асада) хорошим человеком, и была возможность сделать это (убить его), но Мэттис был против таких мер, - признался Трамп в интервью Fox News.
Напомним, что США не впервой совершать подобные преступления. Американские спецслужбы в своё время совершили множество попыток убить главу Кубы Фиделя Кастро. Кроме того, в начале этого года в Ираке боевой дрон США взорвал машину, в которой ехал иранский военачальник, находившийся в стране с дипломатической миссией.

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