"Я всё ещё не верю": Лающие на католиков сторонники ЛГБТ удивили власти Польши

Молодые католики вышли на акцию протеста, призывая начать борьбу с движением сексуальных меньшинств. Члены "крестового похода" играли на волынке, стояли с флагами, раздавали листовки "Стоп ЛГБТ".

Вокруг собралась толпа молодёжи, и вдруг некоторые из зевак стали оглушительно лаять на активистов-католиков. Видеозапись происходящего рядом со станцией метро в центре Варшавы быстро разлетелась по социальным сетям.

Агитирующие за семейные ценности и защиту общественной морали посмотрели на неадекватно ведущих себя жителей Варшавы и продолжили собирать подписи в поддержку своей гражданской инициативы.

Городской советник польского Щецина Дариуш Матецкий на своей странице в Twitter прокомментировал случившееся. Он признался: никогда бы не поверил, что во время прогулки по Варшаве можно увидеть такое.

"И даже просматривая эту запись сейчас, я всё ещё не верю", - добавил Матецкий.