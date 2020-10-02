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"Я всё ещё не верю": Лающие на католиков сторонники ЛГБТ удивили власти Польши
02 октября 2020, 08:35 • 102 • В мире
В центре Варшавы привлёк внимание странный перформанс. Сторонники ЛГБТ внезапно стали громко, даже надрывно лаять на католиков, которые вышли на протестную акцию. "Я всё ещё не верю", - пишет удивлённый представитель польских властей.
Молодые католики вышли на акцию протеста, призывая начать борьбу с движением сексуальных меньшинств. Члены "крестового похода" играли на волынке, стояли с флагами, раздавали листовки "Стоп ЛГБТ".
Вокруг собралась толпа молодёжи, и вдруг некоторые из зевак стали оглушительно лаять на активистов-католиков. Видеозапись происходящего рядом со станцией метро в центре Варшавы быстро разлетелась по социальным сетям.
Агитирующие за семейные ценности и защиту общественной морали посмотрели на неадекватно ведущих себя жителей Варшавы и продолжили собирать подписи в поддержку своей гражданской инициативы.
Городской советник польского Щецина Дариуш Матецкий на своей странице в Twitter прокомментировал случившееся. Он признался: никогда бы не поверил, что во время прогулки по Варшаве можно увидеть такое.
"И даже просматривая эту запись сейчас, я всё ещё не верю", - добавил Матецкий.
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