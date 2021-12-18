"Я всех проверяю": Депутат Рады подсказал 100%-ный способ выявить украинца

Ресторатор, депутат Верховной рады Николай Тищенко подсказал способ, который со 100%-ной точностью выявляет украинцев. "Я всех проверяю", - признался знаток кулинарии.

Николай Тищенко в кулуарах Верховной рады дал небольшое интервью журналистам. Ролик появился на портале "Цензор.net". Он рассказал, что планирует встречать Новый год с семьёй, так как в обычные дни видится с близкими редко - работы очень много.

На праздничном столе у Тищенко обязательно будет сало. Депутат признался, что очень его любит, особенно самый первый кусок. Причина такой тяги к продукту проста. Политик объяснил её одной фразой: он "генетически настроенный украинец".

"Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь, ты не украинец", - заявил народный депутат.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский тоже украинец на 100%, так как он ест сало. Впрочем, вместе этот продукт они с Тищенко не употребляли.