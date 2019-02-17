"Я впервые украл. И у меня получилось": словенский депутат подал в отставку из-за сэндвича

Депутат словенского парламента Дарий Крайчич подал в отставку из-за сэндвича, который он украл в магазине. "Я впервые украл. И у меня получилось", - пояснил народный избранник, когда пытался представить свой проступок как "проверку безопасности".

Депутат Дарий Крайчич возглавлял в словенском парламенте комитет по делам ЕС. Ему пришлось подать в отставку из-за сэндвича, украденного в магазине.

Парламентарий пытался оправдаться, заявив, что, во-первых, все трое продавцов были заняты и не обращали на него внимания, а во-вторых, это была не кража, а "проверка безопасности".

"Я впервые в жизни украл. И у меня получилось. За мной никто не погнался", - пояснил он.

Ранее двое однопартийцев Крайчича из числа министров подали в отставку после того, как их уличили в использовании служебного транспорта в личных целях, сообщает словенское Delo.