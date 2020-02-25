"Я воровал и обманывал": Ройзман "исповедовался". Но почему-то перед украинцами

По словам Ройзмана, себя он представителем оппозиции не считает, да и к "либеральной тусовке" блогера Навального никакого отношения якобы не имеет. Более того, Ройзман заявил Гордону, что по многим направлениям "поддерживает и власть, и государство".

"Пока во власти не будет педофилов, убийц и наркоторговцев, я буду выстраивать с ней отношения", - заявил экс-мэр Екатеринбурга.

Интересна и та часть интервью, в которой Евгений Ройзман рассказывал о своём "бурном прошлом" и былых грехах. Едва ли когда-то до этого интервью экс-мэр Екатеринбурга был настолько откровенен, как в беседе с украинским журналистом. Как выяснилось, из школы Евгения исключили в шестом классе, а потом он стал учиться в автотехникуме. Там он тоже учился "то появляясь, то исчезая". Затем он уехал на Север, где работал на лесоповале.

"Искал что-то своё. Я действительно играл в карты, воровал, обманывал, ходил с ножом. Воровал, что придётся. Вот как-то так жизнь затянула", - рассказал Ройзман в интервью.

"На всякий случай" Евгений даже успел полежать в психбольнице. И это, по его словам, была "очень интересная школа жизни. "Я посмотрел, как это выглядит", - признался он.