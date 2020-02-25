Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин за, но...": Песков рассказал, что мешает провести четырёхсторон...
"Печаль капиталиста": Вокзал в Нью-Йорке "захватили" бомжи -...
В мультике Disney - "первый официальный ЛГБТ-персонаж": О "дивном...
Ложкой не звенеть, свитер не заправлять: пособие советского разведчика (Борная С...
Главная / Политика

"Я воровал и обманывал": Ройзман "исповедовался". Но почему-то перед украинцами

25 февраля 2020, 07:39  •  98 • Политика
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на днях побывал в столице Украины, где дал довольно большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. Наговорил за три часа Ройзман много. В том числе даже почти исповедался перед Гордоном, рассказывая о своём "бурном прошлом". "Я воровал и обманывал", - заявил он.
По словам Ройзмана, себя он представителем оппозиции не считает, да и к "либеральной тусовке" блогера Навального никакого отношения якобы не имеет. Более того, Ройзман заявил Гордону, что по многим направлениям "поддерживает и власть, и государство".
"Пока во власти не будет педофилов, убийц и наркоторговцев, я буду выстраивать с ней отношения", - заявил экс-мэр Екатеринбурга.
Интересна и та часть интервью, в которой Евгений Ройзман рассказывал о своём "бурном прошлом" и былых грехах. Едва ли когда-то до этого интервью экс-мэр Екатеринбурга был настолько откровенен, как в беседе с украинским журналистом. Как выяснилось, из школы Евгения исключили в шестом классе, а потом он стал учиться в автотехникуме. Там он тоже учился "то появляясь, то исчезая". Затем он уехал на Север, где работал на лесоповале.
"Искал что-то своё. Я действительно играл в карты, воровал, обманывал, ходил с ножом. Воровал, что придётся. Вот как-то так жизнь затянула", - рассказал Ройзман в интервью.
"На всякий случай" Евгений даже успел полежать в психбольнице. И это, по его словам, была "очень интересная школа жизни. "Я посмотрел, как это выглядит", - признался он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 05:39
Посольство России прокомментировало обвинения во вмешательстве в американские выборы
25 февраля 2020, 07:39
"Американцы делают это самостоятельно": Пушков ответил Макфолу на слова о "поляризации общества в США" из-за Москвы
24 февраля 2020, 12:09
Продажа Сбербанка - афера или "сделка века"? Пронько и Малофеев о расследовании
24 февраля 2020, 21:54
"Путин за, но...": Песков рассказал, что мешает провести четырёхсторонний саммит по Сирии
24 февраля 2020, 18:39
Депутат Госдумы отреагировал на заход американского эсминца в Черное море
25 февраля 2020, 02:24
Постпред России в Женеве заявил, что США являются самым крупным должником перед ООН
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2020, 19:39
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
20 февраля 2020, 20:24
Бунт в Евросоюзе? Западная Европа больше не хочет содержать бедных соседей
19 февраля 2020, 08:39
"Украине будут вламывать": Военкор предсказал, как закончится военная авантюра Киева
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
22 февраля 2020, 11:09
«Дочери чувствуют себя в безопасности»: эстонка сбежала с детьми в Россию от мужа, которого подозревает в педофилии
20 февраля 2020, 13:54
"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился с бойцом ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.