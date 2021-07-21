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"Я волен пользоваться интернетом": Протасевич рассказал о подвохах в общении с бывшими соратниками

21 июля 2021, 05:15  •  148 • В мире
Бывший редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич находится под домашним арестом в Белоруссии. Он рассказал об условиях меры пресечения и подвохах в общении с бывшими соратниками. "Я волен пользоваться интернетом", - сообщил оппозиционер.
Telegram-канал NEXTA признан в Белоруссии экстремистским. Его бывший редактор сообщил, что возвращается в "прежнюю интернет-жизнь". У него всегда в кармане смартфон.
Роману Протасевичу периодически пишут бывшие соратники. Со Степаном Путило была голосовая беседа. Состоялся разговор и с Антоном Мотолько. По словам содержащегося под домашним арестом оппозиционера, все эти люди реагируют достаточно сдержанно. Он объясняет это тем, что общение происходит не каждый день. Кроме того, не всем, кому избрана такая мера пресечения, разрешают заходить в соцсети.
Протасевич добавил, что его приятели ведут переписку весьма осторожно. Возможно, чувствуют подвох, предположил арестованный.
"На самом деле подвоха нет, я также волен пользоваться интернетом, социальными сетями", - произнёс он в интервью телеканалу "Беларусь-1".
Напомним, Роман Протасевич был задержан 23 мая. Он сёл в самолёт компании Ryanair, направляясь из Афин в Вильнюс, но до места назначения не долетел. Белорусские спецслужбы получили информацию о взрывном устройстве на борту авиалайнера. Воздушное судно экстренно приземлилось в Минске. Информация о бомбе не подтвердилась. Протасевичу было выдвинуто обвинение в организации массовых беспорядков.

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