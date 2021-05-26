"Я виноват перед вами". Раскаяние российского министра напомнило о дне… когда снизу постучали

Мы можем вести профессиональные споры, как развивать отечественную экономику в ближайшие 10 лет. Однако когда большинство граждан вынуждены жить "одним днём" без уверенности в завтрашнем дне, то ситуация близка к тому, что день становится "дном, где снизу постучали".

Одного из бывших министров экономического развития России – Алексея Улюкаева в своё время называли "водолазом". Он постоянно искал дно в кризисе, однако его поиски заканчивались очередным падением экономики и национальной валюты. Улюкаев был уверен, что народ в России прибеднялся, когда утверждал, что живёт бедно. Ситуация изменилась, когда высокопоставленный чиновник оказался в местах не столь отдалённых.

Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются, – сказал тогда экс-министр Алексей Улюкаев. – А когда у тебя всё в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами.

Вот так, "я виноват перед вами". Нечто подобное хотелось бы услышать и от тех, кто и сейчас продолжает нынешнюю социально-экономическую и финансовую политику. Она, эта политика, "утонула". Признания простых людей – яркое тому подтверждение. В ходе опроса "Росгосстрах жизнь", в котором участвовали соотечественники из разных регионов страны, лишь 25% сообщили, что у них есть сбережения. Три четверти не имеют вообще никаких денег на чёрный день. Причин подобной ситуации масса.

"Здесь очевидная тенденция последних лет, пяти-семи лет, когда реальные доходы, располагаемые, у населения уменьшились, они постоянно на протяжении последних пяти-семи лет снижались. Может быть, в этом году есть какое-то увеличение заработной платы. Но тут многое зависеть будет от уровня инфляции в этом году, – отмечает экономический обозреватель Олег Богданов. – Потому что инфляция наверняка съест эти все прибавки, и особенно у пенсионеров. И видимо, у работающих людей заработная плата тоже будет… не столь ощутимо, после очищений от инфляции и от всех дополнительных расходов, которые в этом году пришлось сделать. Поэтому люди и говорят, что сбережений у них нет. Ещё нужно учитывать момент, что в последнее время очень большие расходы были у людей на товары длительного пользования, от автомобилей, большой спрос, большие покупки, до недвижимости. Многие люди просто свои сбережения тратили, потому что нет абсолютно никакой уверенности ни в нашей национальной валюте, ни в какой-то иностранной валюте".

Нет доверия национальной валюте – это прямой выпад против нынешней политики ЦБ. Команда Набиуллиной обязана обеспечить стабильность рубля, однако данную конституционную обязанность на Неглинной давно игнорируют. А ведь при низких зарплатах покупательная способность домохозяйств зависит именно от предсказуемости национальной валюты. Кстати, по данным Росстата, средний доход сейчас оценивается в 33 тысячи рублей, а средняя зарплата – чуть выше 50 тысяч. В реальности большинство населения таких денег в своих кошельках не видело никогда. В России построена "экономика бедных".

Причина, почему это произошло, в принципе, понятна. Это экономический кризис, неразвитость экономики, плюс к тому инфляция. Которая настолько часто съедает сбережения, что люди не видят смысла вкладывать и сберегать деньги, которые затем обесцениваются. Но результат какой. Что больше 75% граждан России говорят, что у них нет сбережений. А это значит, что это бедные люди, – сказал старший научный сотрудник Института социологии РАН Александр Прудник. – То есть обычно все государства борются за то, чтобы было больше среднего класса. У нас средний класс очень узок. А бедные составляют основу общества. А это приводит к следующим социальным последствиям. В первую очередь у нас экономика бедных. Экономика бедных – значит, и образ жизни бедный, потребности бедных людей. Значит, стандарты потребления тоже бедных людей.

Вдумайтесь, каждый третий в России, 34,5%, существует на доход ниже 19 тысяч рублей в месяц, а каждый пятый, 20,4%, сводит концы с концами имея "на руки" сумму до 14 тысяч. У 9,7% населения страны ежемесячные доходы не превышают 10 тысяч рублей. В стране острый запрос на социальную справедливость. Без существенных изменений в фискальной политике, когда НДФЛ имеет прямую корреляцию с уровнем дохода, в стране так и будет ситуация, когда три четверти населения не имеют никаких сбережений, а значит, завтрашний день становится самым настоящим "дном".