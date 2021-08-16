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"Я видел, как девушку раздавили": Очевидец сообщил о стрельбе в аэропорту Кабула
16 августа 2021, 10:05 • 158 • Политика
Ситуация в аэропорту Кабула продолжает оставаться тяжёлой. По словам очевидцев, когда люди стали прибывать в аэропорт, находившиеся там американские военные стали стрелять в воздух. "Я видел, как одну девушку раздавили и убили", - делится пережитым один из очевидцев.
На кадрах и аэропорта видно, как испуганные люди в панике пытаются пробраться в самолёты и любыми путями покинуть страну.
"Мне здесь очень страшно. Они делают много выстрелов в воздух", - сообщил собеседник агентства Франс-Пресс, отметив, что на его глазах задавили девушку и убили её.
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