"Я вас, тварей, не боюсь!": Лейтенант СБУ послал "по матери" начальника, не дававшего отпуск

Повщук пишет, что он кандидат технических наук и заслуженный мастер спорта Украины. И он "держался", когда подполковник Тарусов, "педераст", позволял себе систематические неуставные отношения в его адрес, и когда майор Адах, "погана людина", не защищал его, как своего подчиненного, от "подонков так называемого ОЗУ "Арташи" даже тогда, когда они взорвали у него под окном автомобиль его друга и соседа.

Он "держался", когда ему, офицеру СБУ, платили около 10 тысяч гривен в месяц, обещая платить надбавки за кандидата наук и спорта, однако не заплатили и деньги за поездки в командировки, пишет Повщук. При этом он работал 280-300 часов в месяц, отмечает он.

Но когда начальник и его подчиненные нарушили офицерское слово и продолжают нападки на него, не отпуская в отпуск, чтобы отдохнуть, он "позволяет себе сказать им"… Далее лейтенант заявляет, что "не будет стреляться", а просто посылает начальника "по матери", а также всех перечисленных им офицеров."Я вас, тварей, не боюсь!" – заканчивает он свой рапорт, добавляя в конце: "С глубоким уважением ко всем офицерам СБУ".