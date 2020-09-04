|
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
04 сентября 2020, 02:15 • 69 • Политика
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев высказался о единой валюте. "Я вас разочарую…" - начал дипломат. Зато стало известно, о чём говорил премьер Михаил Мишустин с белорусским лидером Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.
Мезенцеву задали прямой вопрос, обсуждалось ли на встрече политиков в Минске введение единой российско-белорусской валюты.
"Я вас разочарую. Нет", - произнёс он в эфире телеканала "Россия 24".
В Минске Михаил Мишустин обсудил с коллегами политическую ситуацию в Белоруссии. Он отметил, что действовать следует исключительно в правовом поле. Крайне важно не позволить вмешиваться в ситуацию извне. Он также призвал отказаться от односторонних санкций и различных ограничений, которые не являются легитимными.
Александр Лукашенко во время переговоров подчеркнул, что Белоруссия столкнулась с внешней агрессией, и поблагодарил Кремль за поддержку. Он отметил, что в урегулировании самых актуальных вопросов Минск и Москва значительно продвинулись.
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2020, 19:35
|
29 августа 2020, 22:30
|
30 августа 2020, 12:15
|
30 августа 2020, 15:55
|
03 сентября 2020, 03:20
|
01 сентября 2020, 11:55
|
01 сентября 2020, 22:55