"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте

Мезенцеву задали прямой вопрос, обсуждалось ли на встрече политиков в Минске введение единой российско-белорусской валюты.

"Я вас разочарую. Нет", - произнёс он в эфире телеканала "Россия 24".

В Минске Михаил Мишустин обсудил с коллегами политическую ситуацию в Белоруссии. Он отметил, что действовать следует исключительно в правовом поле. Крайне важно не позволить вмешиваться в ситуацию извне. Он также призвал отказаться от односторонних санкций и различных ограничений, которые не являются легитимными.

Александр Лукашенко во время переговоров подчеркнул, что Белоруссия столкнулась с внешней агрессией, и поблагодарил Кремль за поддержку. Он отметил, что в урегулировании самых актуальных вопросов Минск и Москва значительно продвинулись.