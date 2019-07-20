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"Я вас огорчу": Участвующую в выборах Анастасию Приходько избили на сцене
20 июля 2019, 19:09 • 225 • Политика
Украинскую певицу Анастасию Приходько, участвующую в выборах в Верховную раду, избили во время концерта прямо на сцене. "Если мои враги думают, что меня можно напугать, - то я вас огорчу", - пишет она в Фейсбуке, рассказывая об инциденте.
Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году участвовала в "Евровидении" от России, а спустя 10 лет начала этого стыдиться, участвует в выборах в Верховную раду от партии Юлии Тимошенко.
Приходько рассказала, что стыдится своего выступления за Россию, в феврале. По её словам, страна перестала существовать для нее после того, как в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав РФ. "Мне прискорбно от того, что у меня история была связана с Россией", - подчеркнула певица в эфире NewsOne.
В пятницу, 19 июля, она давала концерт в Виннице, и неизвестный избил ее прямо на сцене. Она опубликовала в Фейсбуке видеозапись, на которой видно, как некий мужчина валит ее с ног.
"Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная кампания. Если мои враги думают, что меня можно напугать, - то я вас огорчу", - пишет Приходько.
Фото: фейсбук/Анастасия Приходько
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