"Я вас огорчу": Участвующую в выборах Анастасию Приходько избили на сцене

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году участвовала в "Евровидении" от России, а спустя 10 лет начала этого стыдиться, участвует в выборах в Верховную раду от партии Юлии Тимошенко.

Приходько рассказала, что стыдится своего выступления за Россию, в феврале. По её словам, страна перестала существовать для нее после того, как в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав РФ. "Мне прискорбно от того, что у меня история была связана с Россией", - подчеркнула певица в эфире NewsOne.

В пятницу, 19 июля, она давала концерт в Виннице, и неизвестный избил ее прямо на сцене. Она опубликовала в Фейсбуке видеозапись, на которой видно, как некий мужчина валит ее с ног.

"Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная кампания. Если мои враги думают, что меня можно напугать, - то я вас огорчу", - пишет Приходько.

Фото: фейсбук/Анастасия Приходько