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"Я вам еще честные выборы в Раду проведу": Генпрокурор Украины отказался покидать свой пост

28 мая 2019, 00:54  •  12 • В мире
Украинский генпрокурор Юрий Луценко, несмотря на требования Владимира Зеленского, не видит оснований для того, чтобы уйти в отставку со своего поста до того, как будет выбран новый парламент Украины. "Я вам еще честные выборы в Верховную раду проведу", уверяет он.
Выступая в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, Луценко заявил, что выбор украинского народа в лице президента Зеленского "надо уважать", но это вовсе не означает, что все должны сразу уйти в отставку. Этот процесс регулирует конституция и другие законы Украины, считает он.
Пока же он считает необходимым "взять на себя ответственность" и довести дело своего трехлетнего пребывания на посту главы ГПУ до конца, а там уж "пусть его судят люди". Покинуть же свой пост он будет готов только после того, как "его дело будет в надежных руках".
"Я считаю, что мое задание — вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, а честные парламентские выборы, после чего я пойду в политику не в списках любых партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", — заявил глава ГПУ.
По словам Юрия Луценко, его отставка состоится после того, как новоизбранная Верховная рада сформирует коалицию, выберет правительство и примет решение о новом генеральном прокуроре Украины.
К слову, ранее Луценко неоднократно заявлял, что не видит необходимости в своей отставке, так как именно при нем "генпрокуратура начала работать действительно эффективно".
Напомним, Владимир Зеленский во время своей инаугурации, проходившей 20 мая, призвал отправить в отставку генерального прокурора Украины, главу СБУ и министра обороны страны. На все отставки он выделил два месяца.

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