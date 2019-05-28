"Я вам еще честные выборы в Раду проведу": Генпрокурор Украины отказался покидать свой пост

Выступая в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, Луценко заявил, что выбор украинского народа в лице президента Зеленского "надо уважать", но это вовсе не означает, что все должны сразу уйти в отставку. Этот процесс регулирует конституция и другие законы Украины, считает он.

Пока же он считает необходимым "взять на себя ответственность" и довести дело своего трехлетнего пребывания на посту главы ГПУ до конца, а там уж "пусть его судят люди". Покинуть же свой пост он будет готов только после того, как "его дело будет в надежных руках".

"Я считаю, что мое задание — вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, а честные парламентские выборы, после чего я пойду в политику не в списках любых партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", — заявил глава ГПУ.

По словам Юрия Луценко, его отставка состоится после того, как новоизбранная Верховная рада сформирует коалицию, выберет правительство и примет решение о новом генеральном прокуроре Украины.

К слову, ранее Луценко неоднократно заявлял, что не видит необходимости в своей отставке, так как именно при нем "генпрокуратура начала работать действительно эффективно".

Напомним, Владимир Зеленский во время своей инаугурации, проходившей 20 мая, призвал отправить в отставку генерального прокурора Украины, главу СБУ и министра обороны страны. На все отставки он выделил два месяца.