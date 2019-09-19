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"Я в восхищении": США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400 - эксперт

19 сентября 2019, 14:24  •  175 • Политика
США лучше всех прорекламировали русские С-300 и С-400, уверен военный эксперт Александр Жилин. "Я в восхищении", - комментирует он ситуацию.
В минувшую субботу, 14 сентября, американские ПВО упустили "копеечные дроны" в Саудовской Аравии и поставили под угрозу нефтяной мир. Хваленые Patriot не только не предотвратили атаку, но даже не смогли вовремя обнаружить летящие ракеты. Американская сторона оправдывает ПВО, уверяя, что система иногда "работает с переменным успехом". Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу еще около года назад предупреждал о ненадежности американских ПВО, называя систему "дырявым зонтиком".
Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik подчеркнул, именно США в свете последних событий лучше кого бы то ни было в мире прорекламировали русские системы ПВО - С-300 и С-400.
"Я в восхищении: наш военно-промышленный и оборонный комплекс даже мечтать не мог о такой рекламе", - подчеркнул Жилин.
Если говорить о персоналиях, особое восхищение Жилина вызвал госсекретарь США Майк Помпео. Впрочем, есть и серьезная нотка, на которой хотел бы остановиться Жилин. Это реальный факт: в конкурентной борьбе российские системы просто "положили на лопатки хваленый американский Patriot". И дело здесь не только в конкретном инциденте, который произошел в Саудовской Аравии, говорит Жилин.
"Давайте вспомним Японию: когда Северная Корея осуществляла запуски, кто-то заметил, в какую сторону они полетели? А какие в Японии средства ПВО? Тот же самый американский металлолом", - резюмировал эксперт.

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