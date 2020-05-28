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"Я в команду аферистов не собираюсь идти" - сказал украинский политик и чуть не рухнул под трибуну

28 мая 2020, 12:55  •  48 • Политика
В эфире передачи "Украинский формат" не выдержал обсуждения политических вопросов своей страны экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль. "Я в эту команду аферистов не собираюсь идти", - сказал украинский политик и чуть не рухнул под трибуну. Стало плохо.
В социальных сетях появилось видео инцидента в студии. О чём велась речь, по фрагменту непонятно.
"Я в эту команду аферистов абсолютно не собираюсь идти", - произнёс Геннадий Москаль, отвечая на очередной вопрос ведущего Вячеслава Пиховшека.
Пиховшек продолжил общение, задав очередной вопрос, но гость в студии не ответил. Когда камера на него переключилась, зрители увидели, как у Москаля закатываются глаза, он теряет равновесие.
Эфир программы прервали, пишет телеканал "360".
Позднее журналист Максим Назаров сообщил, что в студию прибыли врачи скорой помощи. Они привели в чувство 69-летнего политика, после чего он самостоятельно отправился домой. Оказалось, что чуть не рухнул под трибуну он от резко понизившегося давления.

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