"Я в команду аферистов не собираюсь идти" - сказал украинский политик и чуть не рухнул под трибуну

В социальных сетях появилось видео инцидента в студии. О чём велась речь, по фрагменту непонятно.

"Я в эту команду аферистов абсолютно не собираюсь идти", - произнёс Геннадий Москаль, отвечая на очередной вопрос ведущего Вячеслава Пиховшека.

Пиховшек продолжил общение, задав очередной вопрос, но гость в студии не ответил. Когда камера на него переключилась, зрители увидели, как у Москаля закатываются глаза, он теряет равновесие.

Эфир программы прервали, пишет телеканал "360".

Позднее журналист Максим Назаров сообщил, что в студию прибыли врачи скорой помощи. Они привели в чувство 69-летнего политика, после чего он самостоятельно отправился домой. Оказалось, что чуть не рухнул под трибуну он от резко понизившегося давления.