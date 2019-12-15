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"Я в этом не сомневаюсь": Песков описал Россию необычной метафорой

15 декабря 2019, 15:39  •  24 • Политика
Песков назвал Россию островком стабильности в океане турбулентности. Он считает, что за прошедший год страна стала сильнее, чем была. "Я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул пресс-секретарь главы России.
Россия - это островок стабильности в океане турбулентности. Так охарактеризовал нашу страну пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телепрограммы "Большая игра".
Он отметил, что последние годы во всём мире происходят глубокие перемены почти во всех областях жизни, начиная с дипломатии и международного права и заканчивая межгосударственными отношениями. Также пресс-секретарь российского лидера указал на обесценивание роли целого ряда международных организаций.
"Это времена перемен. Россия остаётся островком стабильности в таком океане турбулентности", - дал свою оценку Песков.
Пресс-секретарь добавил, что не сомневается в том, что Россия стала сильнее за прошедший 2019 год.

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