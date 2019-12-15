"Я в этом не сомневаюсь": Песков описал Россию необычной метафорой

Россия - это островок стабильности в океане турбулентности. Так охарактеризовал нашу страну пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телепрограммы "Большая игра".

Он отметил, что последние годы во всём мире происходят глубокие перемены почти во всех областях жизни, начиная с дипломатии и международного права и заканчивая межгосударственными отношениями. Также пресс-секретарь российского лидера указал на обесценивание роли целого ряда международных организаций.

"Это времена перемен. Россия остаётся островком стабильности в таком океане турбулентности", - дал свою оценку Песков.

Пресс-секретарь добавил, что не сомневается в том, что Россия стала сильнее за прошедший 2019 год.