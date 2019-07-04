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"Я уже начал проталкивать эту идею": Президент Молдавии тоже рассчитывает получить от России скидку на газ
04 июля 2019, 00:09 • 53 • В мире
Игорь Додон выразил надежду на то, что до конца лета успеет обсудить с российскими властями вопрос получения скидки на поставку газа до конца текущего года. "Я уже начал проталкивать эту идею", - заявил он.
По словам молдавского лидера, накануне выборов в парламент страны Национальное агентство по регулированию в энергетике неожиданно снизило тарифы на газ, причём сделало это без каких-либо оснований. Теперь из-за этого у Молдавии могут возникнуть проблемы с выплатами.
Президент отметил, что скидка стране необходима всего на четыре - максимум на пять месяцев, до конца текущего года.
Додон надеется на то, что после смены руководства в Moldovagaz получится разобраться в ситуации с тарифами на голубое топливо. По его словам, кандидатуру нового главы компании будут принимать вместе с руководством "Газпрома". Также придётся заново оценить все имеющиеся резервы.
В начале июня на полях ПМЭФ президент Молдавии провёл переговоры с главой "Газпрома", во время которых стороны договорились о консультациях по вопросам поставок и транзита газа с начала следующего года.
Сейчас Молдавия приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписан ещё в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.
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