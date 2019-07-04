"Я уже начал проталкивать эту идею": Президент Молдавии тоже рассчитывает получить от России скидку на газ

По словам молдавского лидера, накануне выборов в парламент страны Национальное агентство по регулированию в энергетике неожиданно снизило тарифы на газ, причём сделало это без каких-либо оснований. Теперь из-за этого у Молдавии могут возникнуть проблемы с выплатами.

"Нужно договориться с Россией о скидке на газ, я уже начал проталкивать эту идею - не буду разглашать детали. Надеюсь, что до середины августа у меня будет возможность обсудить с высшим руководством России эту возможность", - рассказал Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Президент отметил, что скидка стране необходима всего на четыре - максимум на пять месяцев, до конца текущего года.

Додон надеется на то, что после смены руководства в Moldovagaz получится разобраться в ситуации с тарифами на голубое топливо. По его словам, кандидатуру нового главы компании будут принимать вместе с руководством "Газпрома". Также придётся заново оценить все имеющиеся резервы.

В начале июня на полях ПМЭФ президент Молдавии провёл переговоры с главой "Газпрома", во время которых стороны договорились о консультациях по вопросам поставок и транзита газа с начала следующего года.

Сейчас Молдавия приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписан ещё в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.