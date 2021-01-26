"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что Навальный сделает в России

Президент США Джо Байден отменил введённый его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США. Решение нового главы Америки оценил консервативный журналист Роман Голованов.

Впервые трансгендерам разрешили служить в армии в 2016 году при президенте Бараке Обаме. В 2017 году Дональд Трамп заявил, что планирует отменить это решение. А 2019 году запрет для трансгендеров на военную службу в армии США вступил в силу. В документе говорилось, что любой трансгендер, поступающий на службу ВС США, имеет право проходить службу только с военнослужащими того пола, который был указан при его рождении.

Президент Байден подписал сегодня исполнительный указ, определяющий политику, в соответствии с которой любой американец, который годен к службе в ВС США, может иметь возможность для этого,

- сообщила пресс-служба Белого дома.

Он же себя называл католиком? Волк в овечьей шкуре. Сторонник абортов и ЛГБТ. Вот почему я ужасаюсь от мысли, что хоть мизинец Навального может забраться в правительство и Госдуму,

- комментирует новость Роман Голованов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Байден и Навальный - одного поля ягоды. Точнее, российский оппозиционер и его шайка - это малая часть американского президента.

Он и его банда - это часть коллективного Байдена. Его внутренний аппендикс, который так и норовит воспалиться,

- пояснил Голованов.