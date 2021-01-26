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"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что Навальный сделает в России
26 января 2021, 04:10 • 19 • Политика
Байден разрешил трансгендерам снова служить в армии США. "Вот почему я ужасаюсь от мысли, что хоть мизинец Навального может забраться в правительство и Госдуму", - прокомментировал Голованов.
Президент США Джо Байден отменил введённый его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США. Решение нового главы Америки оценил консервативный журналист Роман Голованов.
Впервые трансгендерам разрешили служить в армии в 2016 году при президенте Бараке Обаме. В 2017 году Дональд Трамп заявил, что планирует отменить это решение. А 2019 году запрет для трансгендеров на военную службу в армии США вступил в силу. В документе говорилось, что любой трансгендер, поступающий на службу ВС США, имеет право проходить службу только с военнослужащими того пола, который был указан при его рождении.
- сообщила пресс-служба Белого дома.
- комментирует новость Роман Голованов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что Байден и Навальный - одного поля ягоды. Точнее, российский оппозиционер и его шайка - это малая часть американского президента.
- пояснил Голованов.
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