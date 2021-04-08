"Я уж не говорю об аннексии Крыма": Российская журналистка обвинила РФ в нападении на Украину

Журналистка "Эха Москвы" Юлия Латынина вновь "отличилась" провокационными заявлениями. По её словам, Россия напала на Украину, в связи с чем там по сей день продолжается война. "Я уж не говорю об аннексии Крыма", - заявила она.

По словам Латыниной, война, которая идёт в Донбассе с 2014 года, на самом деле началась не из-за агрессивных действий Киева, а из-за… нападения России.

"Украина - это страна, в которой уже который год идёт война, развязанная Россией, - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда". - Я уж не говорю об аннексии Крыма".

При этом она добавила, что ситуация может перерасти в полномасштабную войну.

В прошлом году в своём Telegram-канале бывший вице-губернатор Кировской области по противодействию коррупции и безопасности Сергей Карнаухов признался, что очень нежно относится к рыжей даме - Юлии Латыниной, и объяснил почему - потому что в природе ничего не может быть совершенного, а она совершенна по глупости, необразованности, наглости.

"Я вообще подозреваю, что Юлия - это засланный инопланетянами рептилоид. Ускоренного призыва. Дескать, время горячее, нечего здесь вводить в курс дела и читать лекции по истории и культуре землян. И так сойдёт. Внедришься - и действуй", - высказался Карнаухов.

В частности, по его словам, Юлия уже давно "лепит" то, на что никто не обращает никакого внимания, но он любуется её первозданной глупостью. В качестве её перлов Карнаухов привёл её заметку на "Эхо Москвы" в конце марта, в которой Латынина высказывалась по поводу коронавируса и истории Америки.