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"Я увидел своими глазами": Израильский журналист разоблачил очередную ложь Зеленского

02 марта 2022, 23:15  •  200 • Политика
Израильский журналист Рон Бен-Ишай разоблачил ложь президента Украины Владимира Зеленского о разрушенном мемориальном комплексе Бабий Яр. "Я увидел своими глазами", - заверил корреспондент. Увы, это далеко не первое и, вероятно, не последнее враньё политика.
1 марта президент Украины на своей странице в Twitter написал:
"Миру: какой смысл говорить "никогда больше" 80 лет, если мир молчит, когда бомба падает на то же самое место Бабьего Яра?"
Зеленский добавил, что погибло как минимум пять человек.
Бомбёжку мемориального центра холокоста политик поспешил приписать русским военнослужащим.
Рон Бен-Ишай пешком отправился к киевскому мемориалу, где в годы войны было расстреляно не менее 150 тысяч евреев, цыган и военнопленных. Обошёл всю территорию. Бабий Яр невредим.
Вчера украинское правительство опубликовало вводящую в заблуждение информацию об ущербе, нанесённом этому месту, в том числе памятникам и еврейскому захоронению. Я увидел своими глазами, что это не соответствует действительности,
- цитирует журналиста портал Ynet.
Израильский корреспондент добавил, что ему удалось пообщаться с охранником мемориала. Тот опроверг данные о "как минимум пяти погибших". Ранено двое, доставлены в больницу.
"В принципе, происходящее радует. У противника не осталось никаких инструментов кроме тотальной лжи. И ему ничего не остаётся, [кроме] как трепаться", - написал автор Telegram-канала "Расстрельный".
Это не первая ложь Владимира Зеленского. Несколько дней назад он объявил Украине, что десятки пограничников погибли в районе острова Змеиный. Киев решил наградить бойцов посмертно. На самом же деле 82 военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались русской армии. Мужчин на буксире отправили в Севастополь, доказательством чему является разлетевшееся по соцсетям видео.
Напомним, о якобы разрушенном Бабьем Яре сообщалось в связи с попаданием двух снарядов в район телевышки в Киеве. Городские власти бездействовали. "Мы единственные, кто предупреждали?" - возмущался Анатолий Шарий.

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