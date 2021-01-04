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"Я уверен": Новак сделал исчерпывающее заявление о будущем "Северного потока - 2"

04 января 2021, 18:50  •  33 • Политика
Вице-премьер России Александр Новак исчерпывающе заявил о будущем газопровода "Северный поток - 2". "Я уверен", - отметил он, говоря о реализации проекта с учётом обширной поддержки его европейцами.
По словам Новака, проект "Северный поток - 2" удастся реализовать в том числе при поддержке стран Евросоюза. Об этом он заявил в интервью РБК. Вице-премьер отметил, что в Евросоюзе осознают тот факт, что антироссийские санкции США касательно этого проекта являются открытым протекционизмом, с помощью которого Вашингтон надеется продвигать на рынке свой сжиженный природный газ.
Он отметил, что этот факт осознают страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании.
"Они поддерживают проект, и я уверен, что с учётом этой поддержки он будет реализован", - сказал он.

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