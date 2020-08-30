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"Я учил историю. Делаю выводы": Лукашенко объяснил войска на западе Белоруссии
30 августа 2020, 00:20 • 50 • Политика
Александр Лукашенко объяснил войска на западе Белоруссии. Он видел сходство нынешней ситуации с началом Великой Отечественной войны. "Я учил историю. Делаю выводы", - произнёс президент республики.
В одном из выступлений в ходе визита в Витебскую область Лукашенко напомнил, что перед Великой Отечественной "советскую армию убаюкали", поэтому у неё не получилось быстро отразить агрессию.
"Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы", - произнёс белорусский лидер.
Он признался: привести половину армии в полную боевую готовность вынудили обстоятельства. Он назвал Гродно жемчужиной Белоруссии. Военные фактически окружили её, чтобы потенциальные противники даже не смотрели в сторону этого города.
По словам Лукашенко, белорусам не стоит волноваться. Он решит все проблемы, но этим же должны заняться и люди на местах. Только тогда получится не потерять "всё богатство, которое мы сейчас видим".
Ранее стало известно, что в Польше и Литве, то есть у западных границ Белоруссии, проходят учения НАТО. Лукашенко допустил, что американские истребители, которые прибыли из Берлина и сейчас находятся на расстоянии 15-20 минут лёта до республики, могут быть оснащены ядерным оружием.
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