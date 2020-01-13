"Я трачу на это все деньги": Оппонент Трампа на президентских выборах Блумберг раскрыл свою "главную цель" - Reuters

Об этом миллиардер, вступивший в президентскую гонку в ноябре прошлого года, заявил в интервью агентству Reuters.

"Главная цель - избавиться от Дональда Трампа. Я трачу все свои деньги, чтобы избавиться от Трампа", - признался Блумберг.

По данным СМИ, за неполные два месяца миллиардер, пообещавший "победить Трампа", успел вложить в свою телевизионную рекламу более двухсот миллионов долларов.

Хотя Блумберг и является одним из самых непримиримых противников действующего президента США, единым кандидатом от демократов он пока не выбран. Для этого ему необходимо пройти через праймериз, на которых он должен получить поддержку избирателей. Затем уже в июле текущего года состоится партийный съезд, на котором его кандидатуру одобрят большинство делегатов.

Однако, согласно данным проведенных среди избирателей опросов, в настоящее время Блумберг занимает лишь пятое место среди остальных кандидатов от демократической партии США. Джо Байдену, лидеру гонки, миллиардер уступает 20%.