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"Я тоже сюда, а потом туда": Учебник русского заставил иностранцев плакать

24 октября 2020, 17:50  •  88 • В мире
Одному из пользователей российских соцсетей попался на глаза учебник русского языка, который наверняка заставил плакать от непонимания не одного иностранца. Издание изобилует абсурдными для нерусскоговорящего фразами вроде таких: "Я тоже сюда, а потом туда" и пугает алкогольной тематикой: "Эй, молодка, давай водка!"
Выучить русский язык для иностранца сродни подвигу. Сложность "великого и могучего" усугубляется идиотизмом составителей учебников. Чем руководствовались, например, авторы вот этого упражнения? Студентка отмечает сдачу экзаменов:
- Что вы купили в магазине?
- Я купила водку.
- Вы часто покупаете водку?
- Ну что вы! Нет-нет. Я только сегодня купила. Сегодня я сдала все экзамены. Это же праздник.
А когда водки нет, авторы учебника искренне грустят:
- Учебник здесь? - Здесь.
- Карандаш здесь? - Здесь.
- Тетрадь здесь? - Здесь.
- А водка? - К сожалению, нет.
Для усиления эффекта приводится нелепый стишок, противоречащий правилам русской грамматики:
Эй, молодка, давай водка,
Качай пиво, резай селёдка!
Но самый верный способ запугать иностранца и навсегда отбить у него охоту учить русский язык, это познакомить его с нашими наречиями. Вот, например, один из диалогов, приведённых составителями учебника русского как иностранного:
- Здравствуй!
- Здравствуй!
- Ты куда? Туда? И я туда.
- Нет-нет, сейчас я не туда. Я сюда.
- Сюда? Я тоже сюда, а потом туда.
- (Испуганно.) Нет, тогда я сейчас туда, а потом сюда. До свидания!
А авторы одного из пособий додумались поговорить со студентами от лица российского президента. Вот что он "рассказывает" о себе. "Моя фамилия Путин. Я президент. У меня простая работа: я просто говорю "да" или "нет". А теперь я хочу познакомиться с вами", - многозначительно продолжает "Владимир Владимирович". Почему для примера взяли именно российского лидера и почему о его работе сложилось такое странное мнение, остаётся загадкой.

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