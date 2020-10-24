"Я тоже сюда, а потом туда": Учебник русского заставил иностранцев плакать

Выучить русский язык для иностранца сродни подвигу. Сложность "великого и могучего" усугубляется идиотизмом составителей учебников. Чем руководствовались, например, авторы вот этого упражнения? Студентка отмечает сдачу экзаменов:

- Что вы купили в магазине?

- Я купила водку.

- Вы часто покупаете водку?

- Ну что вы! Нет-нет. Я только сегодня купила. Сегодня я сдала все экзамены. Это же праздник.

А когда водки нет, авторы учебника искренне грустят:

- Учебник здесь? - Здесь.

- Карандаш здесь? - Здесь.

- Тетрадь здесь? - Здесь.

- А водка? - К сожалению, нет.

Для усиления эффекта приводится нелепый стишок, противоречащий правилам русской грамматики:

Эй, молодка, давай водка,

Качай пиво, резай селёдка!

Но самый верный способ запугать иностранца и навсегда отбить у него охоту учить русский язык, это познакомить его с нашими наречиями. Вот, например, один из диалогов, приведённых составителями учебника русского как иностранного:

- Здравствуй!

- Здравствуй!

- Ты куда? Туда? И я туда.

- Нет-нет, сейчас я не туда. Я сюда.

- Сюда? Я тоже сюда, а потом туда.

- (Испуганно.) Нет, тогда я сейчас туда, а потом сюда. До свидания!

А авторы одного из пособий додумались поговорить со студентами от лица российского президента. Вот что он "рассказывает" о себе. "Моя фамилия Путин. Я президент. У меня простая работа: я просто говорю "да" или "нет". А теперь я хочу познакомиться с вами", - многозначительно продолжает "Владимир Владимирович". Почему для примера взяли именно российского лидера и почему о его работе сложилось такое странное мнение, остаётся загадкой.