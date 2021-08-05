"Я тоже прыгал перед девочками": Зеленский "реально задел" Мясникова

Высказывание Зеленского об "окуппантах и рапанов" задело врача и телеведущего Александра Мясникова. Он ответил на это в своём блоге, назвав его слова "подлой заготовкой".

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что глава Украины Владимир Зеленский его "реально задел". Речь идёт о словах Зеленского о принадлежности Крыма.

Мясников говорит, что обычно не любит обсуждать политические вопросы, но то, что произнес глава Украины его задело. Он имел в виду высказывание о том, что в Крым "пришли оккупанты и отобрали у нас рапанов".

"Я там рос, там моя молодость прошла, я тоже прыгал перед девочками, тоже ловил этих рапанов, нырял <…> а сегодня оказывается, что это не мое…", – удивился специалист.

Мясников считает, что в Украине осознают, что Крым не будет им принадлежать и пытаются обострить ситуацию. Также он назвал слова лидера Украины "подлой заготовкой".

Ранее в интервью телеканалу "Дом" Зеленский поделился детскими воспоминаниями о Крыме и заявил, что украинцы любят это место больше русских, а возвращение полуострова когда-то произойдёт.