"Я тестировал вакцину, которая спасла человечество": "Побочки" оказались неожиданными - журналист

Журналист Джек Соммерс решил проверить вакцину против коронавирусной инфекции на самом себе. Об итогах эксперимента он рассказал в The Independent.

Три недели назад ему сделали инъекцию, которая, по словам сотрудника прессы, оказалась абсолютно безболезненной. Затем он завёл дневник, в котором регулярно отчитывался о проявляющейся симптоматике.

Соммерс заметил, что самым худшим побочным эффектом стала паранойя. Он не раз замечал у себя повышенную температуру, однако предположил, что она могла ему просто померещиться на фоне нахлынувших волнений.

Хочется рассказать внукам, что я тестировал вакцину, которая спасла человечество, - признался журналист.

Он добавил, что не будет сожалеть о том, что поучаствовал в эксперименте, даже в том случае, если препарат никак не поможет в противостоянии инфекции.