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"Я тестировал вакцину, которая спасла человечество": "Побочки" оказались неожиданными - журналист
03 июня 2020, 12:55 • 202 • В мире
Журналист Джек Соммерс решил проверить средство против коронавирусной инфекции на самом себе. "Побочки" оказались неожиданными. Худшей из них он назвал паранойю. "Хочется рассказать внукам, что я тестировал вакцину, которая спасла человечество", - признался Соммерс.
Журналист Джек Соммерс решил проверить вакцину против коронавирусной инфекции на самом себе. Об итогах эксперимента он рассказал в The Independent.
Три недели назад ему сделали инъекцию, которая, по словам сотрудника прессы, оказалась абсолютно безболезненной. Затем он завёл дневник, в котором регулярно отчитывался о проявляющейся симптоматике.
Соммерс заметил, что самым худшим побочным эффектом стала паранойя. Он не раз замечал у себя повышенную температуру, однако предположил, что она могла ему просто померещиться на фоне нахлынувших волнений.
Он добавил, что не будет сожалеть о том, что поучаствовал в эксперименте, даже в том случае, если препарат никак не поможет в противостоянии инфекции.
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