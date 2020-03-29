Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порош...
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили...
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
Главная / Политика

"Я такого в жизни не видел": Сербский лидер сообщил о мировом грабеже

29 марта 2020, 18:35  •  223 • Политика
Президент Сербии заявил о мировом грабеже на рынке аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). "Я такого в жизни не видел", - отмечает сербский лидер.
Из-за эпидемии коронавируса на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) происходит "грабёж". Об этом заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, творится настоящий беспредел. Поставщики аппаратов ИВЛ отказываются подписывать контракты с неустойкой и просто продают медицинскую технику тому, кто больше заплатит.
"Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабёж на мировом рынке аппаратов ИВЛ. Не помогают подписанные договоры и уплаченные авансы", - сказал Вучич.
Он отметил, что Сербии с большим трудом удалось обеспечить доставку нескольких сотен аппаратов ИВЛ для больниц страны. Они должны прибыть в ближайшие 10 дней. Также он добавил, что 135 мобильных аппаратов ИВЛ уже распределены по клиникам страны. Кроме того, страна закупила ещё 15 миллионов защитных медицинских масок.
Напомним, что по последним данным в Сербии официально зарегистрировано 528 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них восемь завершились летальным исходом.
поддерживаю 79%
не поддерживаю 21%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



223
Источник
Похожие новости
29 марта 2020, 12:35
Убивающие словом: Разжигатели ненависти на Украине получили клеймо
29 марта 2020, 09:35
В Госдуме отреагировали на петицию о создании базы НАТО на Азовском море
29 марта 2020, 03:35
"Одна из самых безалаберных в Европе": Баранец объяснил повальное заражение коронавирусом властей Британии
29 марта 2020, 06:35
Коронавирус создали специально: Лукашенко заявил о доказательствах, но ничего не сказал
29 марта 2020, 01:35
Мишустин поручил ограничить наземное движение через границу России
29 марта 2020, 01:35
Правительство компенсирует затраты Росавиации на возврат россиян на родину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2020, 19:35
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов
26 марта 2020, 10:35
Путин мягко постелил, но кое-кому спать будет жёстко
28 марта 2020, 06:35
Кара с небес: У Пашинского рак поджелудочной, у Геращенко цирроз печени, у Порошенко диабет, а Парубий хочет покончить жизнь самоубийством
23 марта 2020, 15:35
Арсен Аваков объявил чрезвычайное положение и отдал Киев своим карманным нацистам, подавая сигнал регионам брать с него пример
22 марта 2020, 20:35
Всем крышка? Чем строже карантин, тем больше жертв
23 марта 2020, 20:35
Россия ввергла США в "стратегический ад": Американский аналитик рассказал о "мести Путина"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.