"Я такого в жизни не видел": Сербский лидер сообщил о мировом грабеже

Из-за эпидемии коронавируса на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) происходит "грабёж". Об этом заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, творится настоящий беспредел. Поставщики аппаратов ИВЛ отказываются подписывать контракты с неустойкой и просто продают медицинскую технику тому, кто больше заплатит.

"Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабёж на мировом рынке аппаратов ИВЛ. Не помогают подписанные договоры и уплаченные авансы", - сказал Вучич.

Он отметил, что Сербии с большим трудом удалось обеспечить доставку нескольких сотен аппаратов ИВЛ для больниц страны. Они должны прибыть в ближайшие 10 дней. Также он добавил, что 135 мобильных аппаратов ИВЛ уже распределены по клиникам страны. Кроме того, страна закупила ещё 15 миллионов защитных медицинских масок.

Напомним, что по последним данным в Сербии официально зарегистрировано 528 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них восемь завершились летальным исходом.