"Я так не могу": Идущий на поправку Трамп отказался запираться в Овальном кабинете

Трамп записал видеообращение, которое выложил в своём Twitter. В нём политик поблагодарил врачей и медсестёр, которые проделали "поразительную работу", а также заявил, что ему сейчас намного лучше. Президент отметил, что он попал в ситуацию, в которой оказались миллионы людей по всему миру, но твёрдо намерен бороться с коронавирусом. В ближайшее время Трамп планирует вернуться к предвыборной кампании.

Американский лидер добавил, что его просили самоизолироваться в Белом доме, однако он отказался.

Мне говорили: "Оставайся в Белом доме, закройся внутри, не покидай даже Овальный кабинет. Просто оставайся наверху и наслаждайся. Не встречайся и не разговаривай с людьми". Я так не могу. Я не могу быть запертым в комнате наверху в абсолютной безопасности, - отметил Трамп.

pic.twitter.com/gvIPuYtTZG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Ранее сообщалось, что у президента США и у первой леди обнаружили коронавирусную инфекцию. Лечащий врач заявил, что лидеру нации даже потребовалась кислородная маска из-за проблем с дыханием.