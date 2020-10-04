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"Я так не могу": Идущий на поправку Трамп отказался запираться в Овальном кабинете
04 октября 2020, 17:25 • 29 • Политика
Президент США Дональд Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, быстро идёт на поправку. Политик заявил, что ему советовали сидеть в Белом доме и "не высовываться", однако он не хочет запираться в Овальном кабинете. Сейчас Трамп чувствует себя намного лучше.
Трамп записал видеообращение, которое выложил в своём Twitter. В нём политик поблагодарил врачей и медсестёр, которые проделали "поразительную работу", а также заявил, что ему сейчас намного лучше. Президент отметил, что он попал в ситуацию, в которой оказались миллионы людей по всему миру, но твёрдо намерен бороться с коронавирусом. В ближайшее время Трамп планирует вернуться к предвыборной кампании.
Американский лидер добавил, что его просили самоизолироваться в Белом доме, однако он отказался.
Ранее сообщалось, что у президента США и у первой леди обнаружили коронавирусную инфекцию. Лечащий врач заявил, что лидеру нации даже потребовалась кислородная маска из-за проблем с дыханием.
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