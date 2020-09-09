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"Я стал задыхаться": В приступе сильного кашля Макрон сорвал маску перед студентами

09 сентября 2020, 15:10  •  133 • Политика
В приступе сильного кашля президент Франции Эммануэль Макрон сорвал с себя медицинскую маску перед толпой студентов. "Я просто стал задыхаться", - рассказал позже политик.
Во время своего визита в регион Овернь, в рамках которого прошла встреча Макрона со студентами профессионального лицея по подготовке специалистов в области авиации, произошёл неприятный инцидент.
Обращаясь к студентам с речью, президент Франции внезапно стал сильно кашлять, причём так, что пришлось даже снять защитную медицинскую маску. Под взволнованные переглядывания студентов Макрон попросил принести ему стакан воды и более лёгкую маску.
Уже после выступления на вопрос журналистов о том, что же случилось во время речи, Макрон ответил коротко: "Я просто стал задыхаться в этой маске". Он также добавил, что вернувшись накануне из "красной зоны", он сразу сделал тест ПЦР, который оказался отрицательным, то есть коронавируса у него не обнаружили.

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