"Я стал задыхаться": В приступе сильного кашля Макрон сорвал маску перед студентами

Во время своего визита в регион Овернь, в рамках которого прошла встреча Макрона со студентами профессионального лицея по подготовке специалистов в области авиации, произошёл неприятный инцидент.

Обращаясь к студентам с речью, президент Франции внезапно стал сильно кашлять, причём так, что пришлось даже снять защитную медицинскую маску. Под взволнованные переглядывания студентов Макрон попросил принести ему стакан воды и более лёгкую маску.

Уже после выступления на вопрос журналистов о том, что же случилось во время речи, Макрон ответил коротко: "Я просто стал задыхаться в этой маске". Он также добавил, что вернувшись накануне из "красной зоны", он сразу сделал тест ПЦР, который оказался отрицательным, то есть коронавируса у него не обнаружили.