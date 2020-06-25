"Я справлюсь": Пилоты А320 за секунды до катастрофы отвлеклись на коронавирус

Предварительные итоги расследования крушения самолёта Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, который разбился в Карачи 22 мая, свидетельствуют об ошибке со стороны пилотов самолёта и диспетчеров.

Согласно данным, обнародованным в среду, технических неисправностей у лайнера не было, хотя ранее допускалось, что у А320 шалили двигатели.

Однако расшифровка бортовых самописцев позволила определить, что происходило в кабине пилотов за секунды до крушения. Несмотря на троекратное предостережение диспетчеров, что лайнер находится на не подходящей для посадки высоте, экипаж заверил, что справится с этим.

Как рассказал министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан, пилота и диспетчера больше волновала тема коронавируса. По его словам, при заходе на посадку они отвлеклись на разговоры об инфекции, обсуждали случаи заболевания в семье.

В результате пилот вовремя не заметил, что лайнер заходит на посадку с большей высоты. Сказав: "Я справлюсь", он продолжил обсуждать коронавирус, констатировал пакистанский министр.

Жертвами авиакатастрофы стали 97 человек, двум из находившихся на борту удалось выжить.