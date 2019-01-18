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"Я сожалею о своей слепой верности Трампу": Коэн признался в фальсификации опросов
18 января 2019, 12:25 • 74 • Политика
"Я сожалею о своей слепой верности Трампу", - написал адвокат Майкл Коэн твит раскаяния, где подтвердил, что пытался фальсифицировать данные.
Бывший адвокат президента США Майкл Коэн опубликовал твит, в котором признается в фальсификации опросов исключительно "по указанию Дональда Трампа".
Таким образом Коэн прокомментировал материал The Wall Street Journal о фальсификации опросов.
"Я искренне сожалею о своей слепой верности человеку, который этого не заслуживает", — поздно раскаялся адвокат.
По данным The Wall Street Journal, экс-работник Трампа обращался к главе RedFinch с просьбой вмешаться в результаты онлайн-опроса CNBC о рейтинге 100 ведущих американских предпринимателей.
Трамп уже ранее прокомментировал статью издания. Он заявил, что никогда не давал распоряжения нарушать закон своему экс-адвокату.
Суд приговорил Коэна к трём годам в тюрьме.
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