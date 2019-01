"Я сожалею о своей слепой верности Трампу": Коэн признался в фальсификации опросов

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн опубликовал твит, в котором признается в фальсификации опросов исключительно "по указанию Дональда Трампа".

Таким образом Коэн прокомментировал материал The Wall Street Journal о фальсификации опросов.

"Я искренне сожалею о своей слепой верности человеку, который этого не заслуживает", — поздно раскаялся адвокат.

По данным The Wall Street Journal, экс-работник Трампа обращался к главе RedFinch с просьбой вмешаться в результаты онлайн-опроса CNBC о рейтинге 100 ведущих американских предпринимателей.

Трамп уже ранее прокомментировал статью издания. Он заявил, что никогда не давал распоряжения нарушать закон своему экс-адвокату.

Суд приговорил Коэна к трём годам в тюрьме.

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it.