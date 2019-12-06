"Я сомневаюсь в наших возможностях": В США признали, что не смогут остановить "Северный поток - 2"

Об этом сенатор, который является автором законопроекта о борьбе с энергетическим влиянием России в Европе, заявил в ходе конференции, организованной в Вашингтоне Атлантическим советом.

"Я не знаю, каков будет итог по "Северному потоку - 2", но я сомневаюсь в наших возможностях остановить его прямо сейчас, учитывая, насколько далеко он продвинулся", - цитирует слова Мерфи ТАСС.

Сенатор считает, что для того, чтобы затормозить строительство газопровода, надо предпринять какие-то другие действия. Пока же он надеется на то, что на следующей неделе комитет по иностранным делам Сената все-таки примет законопроект, устанавливающий новый механизм финансирования энергетической независимости в размере $1 млрд,

По его словам, эти средства американские власти смогут использовать в той же Восточной Европе, чтобы сделать страны этого региона "независимыми от поставок газа из России".

"Он уже прошел через Палату представителей и, надеюсь, пройдет через Сенат", - добавил сенатор.

Комитет Сената США по международным отношениям планирует провести голосование по законопроекту о санкциях в отношении России. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, состоится заседание уже 11 декабря.

В качестве главного называют единственный вопрос: рассмотреть проект закона, который предусматривал бы санкции в отношении представителей России, киберопераций и экспорта сжиженного газа (СПГ) в связи с вмешательством Москвы в выборы и "другими проблемами". Как известно, оппонентам президента США Дональда Трампа не удалось доказать вмешательство Москвы в выборы, что не мешает им использовать соответствующую риторику для достижения политических целей. И вот мы уже видим, как готовится "новогодний сюрприз" для русских.

Ранее о подобной подготовке писало и немецкое издание Bild, отмечая, что "Северный поток - 2" ещё можно остановить. Мол, именно для этого и будут собираться члены Комитета Сената США. По данным немецких журналистов, "санкционный трюк" поможет остановить строительство даже на таком позднем этапе. Bild ссылалась на источник в американском сенате, передаёт "ИноТВ".