"Я слёзы не лил, но…": Глава украинского МИД обиделся на Лаврова

Глава МИД Украины рассказал, что ему не удалось пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба снова заявил, что хотел поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, но не получил ответа. Он сообщил, что звонил ему несколько месяцев назад, но связаться так и не удалось.Ранее глава украинского дипведомства тоже обижался, что ему не ответили на звонок. Он написал тогда: "Я слёзы не лил, но мне обидно".Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел переговорить с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ранее сообщила, что Киев направил Москве запрос на переговоры по ситуации в Донбассе. Но Москва ответила, что письмо не приходило.