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"Я слёзы не лил, но…": Глава украинского МИД обиделся на Лаврова
20 апреля 2021, 21:10 • 225 • Украина
Глава МИД Украины рассказал, что ему не удалось пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба снова заявил, что хотел поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, но не получил ответа. Он сообщил, что звонил ему несколько месяцев назад, но связаться так и не удалось.
Ранее глава украинского дипведомства тоже обижался, что ему не ответили на звонок. Он написал тогда: "Я слёзы не лил, но мне обидно".
Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел переговорить с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ранее сообщила, что Киев направил Москве запрос на переговоры по ситуации в Донбассе. Но Москва ответила, что письмо не приходило.
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