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"Я скорее стану русским, чем демократом": Белых в США били, но они не отказались от своих слов

15 ноября 2020, 19:50  •  262 • Политика
Ночь с субботы на воскресенье стала одной из самых эмоциональных в Вашингтоне за последнее время. Нападениями на белых обернулся "Марш миллионов", организованный "трампистами". И если днём многолюдная акция не привлекала чернокожих активистов BLM и антифа, то в тёмное время суток всё изменилось. "Я скорее стану русским, чем демократом", - это один из типичных лозунгов республиканцев, вышедших на улицы, и от своих слов даже после избиений консерваторы не отказались.
"Марш миллионов" президент США Дональд Трамп собрал, чтобы показать свою поддержку населением. Людей, действительно, было много. Не обошлось и без провокаций, как и предполагалось ранее. На самом деле о возможности столкновений между поддерживающими демократов и республиканцев говорили ещё до выборов президента США. А теперь, когда спустя полторы недели после голосования нет окончательных результатов, обстановка только накалилась.
Большинство СМИ в США назначили президентом страны Джо Байдена. Демократ и сам делает вид, что уже приступил к управлению страной. Дональд Трамп не отстаёт. Он сменил министра обороны и освещает свою деятельность в Twitter. Вчера он побывал на "Марше миллионов", однако выступать не стал - лишь поприветствовал республиканцев, вышедших на улицы.
Одним из типичных слоганов республиканцев в толпе стало "Я скорее стану русским, чем демократом". Это ирония, связанная с обвинениями Дональда Трампа в связи с русскими. В большинстве своём акцию протеста поддержали белые консерваторы, семейные люди, впрочем, и здесь были исключения их правил.
Столкновения начались в ночное время суток, когда митингующих стало меньше. Дональд Трамп в Twitter обратил внимание, что погромы и драки устраивали представители антифа. Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3" показал печальное видео, где, как он выразился, видно "место белого мужчины" в современном американском обществе. Пожилой белый митингующий идёт в толпе, избиваемый чернокожими молодыми парнями. Его то хватают под руки, то толкают. В какой-то момент у мужчины пытаются отобрать велосипед. В конце концов, несчастному удаётся вырваться, и он идёт, поливаемый водой чернокожими активистами, вынужденный слушать истеричный смех вокруг, едва не плача. Надо сказать, что это не единственный инцидент подобного толка. К сожалению, ситуация накаляется всё больше, и стороны не идут на компромисс. Ни "трамписты" не отказываются от своих слов, ни поддерживающие Байдена.

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