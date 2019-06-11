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"Я скажу сенсационную фразу": Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует

11 июня 2019, 06:09  •  125 • Политика
Бывший президент Украины заявил, что экономической блокады Донбасса не существует. "Я скажу сенсационную фразу", - предварил свое заявление Петр Порошенко.
Так бывший президент, не сумевший остаться на второй срок и проигравший гонку за кресло комику Владимиру Зеленскому, "ответил" другому бывшему президенту, Леониду Кучме. Разумеется, заочно – поскольку в эфире телеканала ICTV Порошенко выступал без него.
Ранее Кучма, будучи представителем от Украины в контактной группе, предложил снять с Донбасса экономическую блокаду. "Я скажу сенсационную фразу – никакой блокады нет, есть мое ответственное решение", - заявил на это Порошенко.
Он объяснил свои слова тем, что после введения в оборот такой валюты, как рубль, в ЛНР и ДНР (которые Украина не желает признавать), а также национализации предприятий, и было принято "решение".
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам, напоминает РИА Новости.

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