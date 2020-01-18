"Я сказал влево, Раджив": Индийские танкисты напугали зрителей лихим трюком на Т-72

Танк с разгона наехал на ограждение трибуны, встав под большим углом к земле. От удара об ограждение поднялось облако пыли, обломки полетели в разные стороны.

Видеозапись опубликовал в своем Twitter пользователь Harry Boon. "Я сказал влево, Раджив… в другое лево", - шутит он.

Напомним, Т-72М1 - экспортная версия советского танка Т-72М, отличающаяся от прототипа 16-миллиметровым броневым листом на лобовой части корпуса. Кроме того, башня экспортного танка защищена комбинированной бронёй, передаёт телеканал "360".