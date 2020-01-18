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"Я сказал влево, Раджив": Индийские танкисты напугали зрителей лихим трюком на Т-72
18 января 2020, 18:39 • 113 • В мире
В ходе военного шоу на праздновании Дня армии индийский экипаж танка российского производства Т-72М1 наехал на трибуну, почти встав на дыбы. "Я сказал влево, Раджив", - шутят пользователи в Twitter.
Танк с разгона наехал на ограждение трибуны, встав под большим углом к земле. От удара об ограждение поднялось облако пыли, обломки полетели в разные стороны.
Видеозапись опубликовал в своем Twitter пользователь Harry Boon. "Я сказал влево, Раджив… в другое лево", - шутит он.
Напомним, Т-72М1 - экспортная версия советского танка Т-72М, отличающаяся от прототипа 16-миллиметровым броневым листом на лобовой части корпуса. Кроме того, башня экспортного танка защищена комбинированной бронёй, передаёт телеканал "360".
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