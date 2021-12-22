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"Я Шойгу верю на 100%": Сатановский объяснил схему с американским химоружием в Донбассе

22 декабря 2021, 04:20  •  38 • Политика
Евгений Сатановский считает, зачем американцы привезли химическое оружие в Донбасс. Это стандартная схема. "Я Шойгу верю на 100%", - отметил политолог.
21 декабря президент России Владимир Путин провёл расширенное заседание коллегии Министерства обороны. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в Донбассе, а именно в населённых пунктах Приазовское и Авдеевка, действуют свыше 120 сотрудников частных военных компаний США. Велика вероятность провокаций. В Авдеевку и Красный Лиман привезли ёмкости с неустановленными химическими компонентами.
Сатановский назвал эти действия стандартной схемой США. Он напомнил о провокациях в Сирии, где применялось химическое оружие. Схема заключается в том, чтобы вызвать широкий общественный резонанс.
По предположению политолога, СМИ раздуют историю, "наехав" на защитников Донбасса: якобы это они используют химоружие. И наверняка распространятся по западным агентствам "доказательства". Эксперт подчеркнул, что США это постоянно делают.
Однако заявление главы Минобороны России испортило планы США.
"Шойгу, когда-то-то говорит, ему я верю на 100%", - приводят слова Сатановского "Народные Новости".
Ранее в беседе с Царьградом аналогичным мнением поделился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его мнению, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о наличии доказательств американской спецоперации и тем самым сорвал провокацию в Донбассе. "Западу всё передадут", - уверен эксперт.

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