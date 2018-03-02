"Я сегодня не такой, как вчера": В США детям разрешат менять пол втайне от родителей

• 111 • В мире

Американским школьникам разрешат менять пол и расу, не сообщая родителям.

Стало известно о том, что в американском штате Делавэр детям уже с пятилетнего возраста могут разрешить менять пол и расу, при этом не спрашивая у взрослых никакого разрешения.

Сообщается, что школы примут сторону детей в данном вопросе. Так называемое "правило 225" обяжет все школы позволять детям выбирать уборную, раздевалку, спортивную команду и предпочтительное имя вне зависимости от биологического пола.

"Это правило не подталкивает детей ни к какому решению. Оно просто позволяет им определять собственный гендер и расу для школьного учета, - заявил президент Делавэрского фонда равноправия, Марк Пурпура в эфире телеканала Fox. - Безопасность и благополучие ребенка могут оказаться под угрозой, если привлечь к этому родителей".

Ведущий Такер Карлсон очень эмоционально отреагировал на эти заявления.

"Такого никогда не пробовали - нигде в мире! - сказал он. - Я сам отец четверых детей. И могу вам сказать: самое священное родительское право - влиять на развитие своего ребенка. Чтобы препятствовать этому праву, нужно постановление суда. Но вы говорите, что сотрудник школы может просто счесть, что это не в интересах ребенка. И я вас спрашиваю: кто вам дал право нарушать священную традицию, которой уже тысячи лет, и принимать это решение вместо родителей?"

Такер Карлсон также заметил, что учителя попросту не могут принимать решения о том, какой расы и какого пола ребенок.

"Вы шутите? Это же полный абсурд! - говорит ведущий. - Думаю, можно с уверенностью сказать, что родители теряют права на собственных детей, и я считаю, нам нужно об этом задуматься!"

Между тем новость уже распространилась по соцсетям. Многие раскритиковали "правило 225".

"Я сегодня не такой, как вчера, - шутят пользователи в комментариях. - Представляю, как сильно бы удивились родители, если бы домой из школы пришла не белокурая девчушка, а афроамериканский подросток и такой: "Мам, я теперь такой вот мальчик".

Перевод интервью предоставлен RT.