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"Я сделал шаг": Столичный избирком получил пакет документов от Певцова

18 июня 2021, 19:50  •  134 • Политика
Один из столичных избиркомов получил пакет документов от народного артиста России и общественного деятеля Дмитрия Певцова. Актёр намерен баллотироваться в Госдуму. "Я сделал шаг", - отметил он.
Документы были поданы в избирком Медведковского одномандатного округа №200. К нему относится ряд московских районов: Южное и Северное Медведково, Отрадное, Лианозово, Бибирево, Алтуфьевский и Северный районы.
Дмитрий Певцов намерен идти в Госдуму как независимый кандидат. Ранее сообщалось, что ему предлагали представлять какую-либо партию, но артист решил собирать подписи самостоятельно. Как самовыдвиженцу на первом этапе ему потребуется поддержка 20 тысяч жителей столицы. Собирать подписи актёру будут помогать "Добровольцы Певцова" – члены общественного движения.
Певцов отмечал, что можно критиковать власть, чиновников, обсуждать несправедливость "в тёплой кампании".
"А можно сделать шаг. Я его сделал", - объяснил своё решение артист.
В рамках проекта Царьграда "Народное голосование" Дмитрий Певцов чётко и лаконично ответил на вопросы волонтёров "Первого русского". Бог есть, Крым – русский, за поправки к Конституции актёр голосовал, сын его учится в России, гей-парадам нет места на русской земле.
Как депутат Певцов планирует выступать за отмену пенсионной реформы, реформирование рыночной системы и возвращение в экономику России практики пятилеток.

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